Llegó el último Tour de la Liga de Vóleibol Argentina y para Obras será una verdadera batalla por la categoría. El equipo sanjuanino está obligado a ganar sus tres partidos y esperar que su rival directo, Tucumán de Gimnasia, no sume. De lo contrario, el Decano no saldrá del último lugar de la tabla y descenderá. Su primera "final" será hoy a las 12 frente a Monteros (TyC Sports Play). Por su parte, UPCN, ya clasificado a play off, comenzará a jugar desde mañana (ver aparte). El Tour 7 de la LVA se desarrollará desde hoy y hasta el domingo en Buenos Aires.

Obras cierra la tabla con 8 puntos (3 PG y 14 PP), mientras que el penúltimo, Tucumán de Gimnasia, tiene 16 (5 PG y 12 PP). Es decir, son ocho unidades de diferencia cuando en total hay nueve en juego en este Tour. Por eso los sanjuaninos deben sumar todo y esperar que los tucumanos, debutantes esta temporada en la Liga Argentina, pierdan sus tres juegos.

Ahora bien, en vóley, los partidos que terminan en tie break reparten dos puntos al ganador y uno al perdedor, por lo que si Obras gana las tres fechas por 3-0 o 3-1 y Tucumán de Gimnasia suma uno, la igualdad en puntos favorecerá a los sanjuaninos. Es que el primer criterio de desempate en la tabla de posiciones establece que la clasificación se definirá por la mayor cantidad de partidos ganados.

Los tres desafíos de Obras son complejos. Hoy se medirá ante el Xeneize, que marcha en la octava posición con 19 puntos y de momento es el último que accede a los Play Off, por lo tanto pelea para quedar entre los cuarto finalistas frente al acoso de Once Unidos (18 unidades) y de Tucumán de Gimnasia (16).

En tanto, mañana los sanjuaninos se enfrentarán a San Lorenzo, a las 14. El Ciclón se ubica séptimo (21) y busca mantenerse en zona de Play Off.

Por su parte, el domingo a las 21 Obras cerrará ante Ciudad, líder de la Liga Argentina y que con ese partido cerrará la fase regular ante su gente, ya el actual campeón de LVA es el organizador de este último Tour.

Los dirigidos por Mauro Lima llegaron ayer al mediodía a Buenos Aires y luego hicieron reconocimiento del campo de juego. No es la primera vez que Obras, el club con más participaciones en la Liga Argentina, batalla cara a cara contra el descenso (entre 2003 y 2008 disputó cuatro veces la Permanencia); a la vez que en 2009 perdió la categoría, para recuperarla luego en 2013.

UPCN, por el mejor cierre

UPCN, ya clasificado, buscará la mayor cantidad de puntos. Los sanjuaninos marchan segundos en la tabla con 40 unidades, a seis de Ciudad. Es decir que irá por el primer puesto, para lo cual deberá esperar que "Muni" pierda al menos un partido; o mantenerse segundo y relegar a Policial, que se ubica tercero con 37 puntos. Los mejor posicionados en la fase regular tienen ventaja deportiva en los cruces de Play Off.

UPCN enfrentará mañana a Boca Juniors (a las 17), el sábado se medirá ante Tucumán de Gimnasia (a las 17) y el domingo, ante Monteros (a las 16).