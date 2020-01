El ex boxeador Marcos Maidana revolucionó un popular gimnasio de Pilar, en el marco de la presentación de la pelea ante Jorge Cali. Con un entrenamiento en vivo y presencias de varias figuras del boxeo, el Chino y Acero relanzaron su combate previsto para el 18 de abril, aún con escenario a definir, ya que se estudian el Movistar Arena, Tecnópolis y una sorpresa que podría ser el Luna Park.

Durante el evento el ex campeón mundial wélter y superwélter se refirió a los rumores sobre su posible vuelta al boxeo. En este sentido, el nacido en Margarita, Santa Fe, no descartó pelear de manera profesional. "Después del 18 de abril vamos a ver cómo me siento. CMP (Chino Maidana Promotions) es la compañía que me representa y ellos van a decidir sobre mi carrera. Veremos qué pasa. Si Acero me gana, no vuelvo; si me noquea, menos. Así que tengo que ganar y ver cómo estoy", aseguró en tono jocoso. "Estoy muy bien y entrenando duro, tomándome en serio esto del 18 de abril. ¿Qué boxeador me hubiera gustado enfrentar? Pacquio puede ser. ¿Ahora?, cualquier, el que venga", aseguró.