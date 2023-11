En el fútbol, no hay casualidades. Todo tiene sus razones y el presente perfecto de Atlético Alianza en el Regional Amateur, que lo tiene como el único clasificado a la siguiente fase, tiene nombre y apellido: Maximiliano Pascual. Es que en agosto pasado, cuando asumió el desafío de poner de pie al querido Atlético Alianza, el Pachi ni lo dudó. Era volver a su casa. A esa que entró en 1985 con apenas 5 años para construir una carrera que lo vio debutar en Primera en 1995 y, luego, ser parte de los viejos Federales. En el 2021, decidió que la carrera como jugador se terminaba. Hubo en el medio dos años de trabajo en San Martín, con Inferiores primero y con la Primera local. Pero, claro, Atlético Alianza era diferente a todo y cuando le abrieron las puertas para el regreso, Pascual entendió que estaba volviendo a su lugar en el mundo.

"Es mi casa. Yo me crié acá. Me hice futbolista con estos colores y cuando se dio la chance de dirigir a Alianza, sabía que era el momento. Pero no era fácil. Se habían alejado algunos futbolistas con experiencia y teníamos que arreglarnos con los chicos. Ellos entendieron el mensaje, se potenciaron en todo sentido y hoy estamos viviendo todo esto tan lindo pero que también tiene que hacernos poner los pies en la tierra. Aún no ganamos nada pero Alianza es un equipo joven, al que aún no se le ve el techo", así definió Pascual este presente en Santa Lucía.

Pascual llegó en 1985 para arrancar la escuelita de fútbol y no se fue más de Alianza en una historia de amor eterno.

Clasificado por anticipado a la Segunda Fase del Regional y peleando las semifinales del Torneo de Verano, Alianza tiene por delante momentos clave: "Los chicos entendieron lo que queríamos y siempre nos dan un poco más pero cuando empiecen los cruces con clubes con gente de experiencia, con otras estructuras, veremos la respuesta del plantel. No tienen techo, se los repito y eso los potencia para bien".

En lo personal, volver a Santa Lucía fue un momento fuerte en su vida: "Uno repasa para atrás y ve que pasó toda una vida acá. Llegué con 5 años, viví todos los momentos de un futbolista y siempre me sentí parte de la vida de uno de los grandes de San Juan. Ahora, estando al frente en lo futbolístico sólo tengo palabras de agradecimiento para todos. Al plantel, al cuerpo técnico que me acompaña, a la dirigencia que encabeza Daniel Garipe y a la gente del Lechuzo que respalda y apoya lo que hacemos desde nuestro trabajo diario. Es un momento especial para mí y para mi familia. Alianza es nuestra casa y sumar para ponerlo bien arriba, es algo que nos llena de satisfacción", cerró.

Penúltima fecha que define mucho

Con Alianza ya clasificado y sabiendo que será fecha decisiva, este próximo fin de semana se disputará la penúltima jornada de la Primera Fase del Regional Amateur.

En la Zona 6, San Martín de Rodeo será local de Árbol Verde de Jáchal. En la Zona 7, San Miguel recibirá a Don Arturo y Defensores de Boca a Peñaflor. En la Zona 8, Del Carril jugará ante 25 de Mayo y Sol de Mayo recibirá a Divisadero.

En la Zona 9, San Lorenzo recibirá a Rivadavia y Colón Junior será local de Desamparados, mientras que en la Zona 10, Alianza será anfitrión de Trinidad y Unión jugará de local contra Villa Obrera. Finalmente, en la Zona 11, Del Bono será local de Juventud Zondina, quedando libre Marquesado.

Clasificarán a la Segunda Fase los primeros de cada una de las 14 zonas de la Región Cuyo, además de los dos mejores segundos.