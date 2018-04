Sanjuanino. Matías Garrido abrió el partido para Patronato con un gol de cabeza cuando apenas iban 7" de juego.

Patronato de Paraná goleó como local por 3 a 0 a Rosario Central en un partido correspondiente a la fecha 21 de la Superliga, y con este resultado provocó el descenso de Arsenal de Sarandí, el primero en su historia en la máxima categoría. Con goles del sanjuanino Garrido (7m. -PT-), Quiroga (9m. -ST-) y Balboa (26m -ST-), Patronato superó en el marcador al equipo rosarino que tuvo más tiempo la pelota en su poder pero no logró llegar al arco local, lo que sí supo hacer con precisión el club entrerriano. La victoria de Patronato condenó a Arsenal a jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional, que empató esta tarde 2-2 con Chacarita Juniors, pero no pudo evitar el primer descenso en sus 61 años de historia en la máxima categoría del fútbol argentino. Patronato empezó mejor que Central y sumó más minutos con la pelota en su poder, con un Rivero activo por el sector izquierdo y con avances hasta el área de Central, y a los 7 minutos pudo abrir el marcador.



Tras un pelotazo de Bértoli, Quiroga defendió la pelota cerca de la medialuna y la abrió para Balboa que se extendió por el sector derecho y tiró un centro pasado al segundo palo donde ingresó Matías Garrido y con un frentazo cruzado firmó el 1 a 0.



Los cambios en Central, dos por lesiones, le dieron aire e ideas, tuvo más tiempo la pelota y fue más conciso generando jugadas desde su campo, pero no pudo romper con precisión la última línea del "Patrón" y mucho menos las manos del arquero Bértoli. Cuando el reloj marcaba los 26 minutos del segundo tiempo, un mal pase de Zampedri retrocediendo la jugada permitió a Patronato generar una muy buena jugada colectiva para que Adrián Balboa inicie y finalice la jugada que terminó en gol.



El delantero tomó la pelota en la mitad, abrió para Rivero, éste habilitó a Garrido que tiró un centro pasado para que Quiroga con la cabeza de un pase al punto de penal donde Balboa punteó la pelota y firmó el tercero y último de la jornada.



El próximo sábado desde las 13:15, Central recibirá en Rosario a Belgrano de Córdoba y Patronato visite a Arsenal.







> La solidez según Pumpido

Juan Pablo Pumpido, entrenador de Patronato, catalogó como "sólido" el rendimiento de su equipo tras la goleada por 3-0 ante Rosario Central.



"Fue un partido sólido, en defensa y ataque, donde hicimos un gran trabajo", declaró el técnico en conferencia de prensa tras el triunfo conseguido ayer en condición de local.



"Lo que hicimos hoy (por ayer) en el campo, con gran esfuerzo, se vio reflejado en el resultado final", agregó sobre el abultado resultado logrado ante el conjunto de Rosario. "Estamos en un momento lindo. Faltan seis fechas para que termine el torneo y dependemos de nosotros", indicó.