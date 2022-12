Pelé, el futbolista más preponderante de la Selección de Brasil, dejó una huella imborrable en fútbol, pero más precisamente en la historia de la Copa del Mundo. O Rei tiene la dicha de poseer el récord del jugador con más Mundiales en su palmarés (3), así como también el del más joven en lograrlo (17 años). A continuación, un repaso por sus cuatro participaciones.

Suecia 1958, el primer Mundial de Pelé: una explosión con 17 años

Pelé fue convocado a su primera Mundial con 17 años. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el tercer partido de la primera fase para sumar sus primeros minutos debido a una lesión de rodilla. Su primer gol fue para darle a Brasil el triunfo por 1-0 contra Gales en los cuartos de final. Por si fuera poco, en semifinales hizo un triplete ante Francia en la goleada por 5-2 y luego sumó otros dos gritos en la final ante Suecia -también por 5-2- para que la Verdeamarela se consagrara campeona del mundo por primera vez en su historia.

Con seis dianas, Pelé terminó como goleador de la selección brasileña. Sin embargo, en la tabla general de máximos artilleros del Mundial fue superado por los 13 de Just Fontaine.

Chile 1962 disfrutó poco de Pelé por una lesión

O Rei llegó a la cita mundialista con 21 años y un esguince inguinal. Pelé jugó el primer partido ante México y convirtió el segundo tanto de la victoria por 2-0, aunque luego en el segundo partido con Checoslovaquia su lesión se agravó y no jugó ningún otro partido en toda la Copa del Mundo. Brasil, con un tal Mané Garrincha como figura, terminó consagrándose campeón tras superar en la final por 3-1 a, precisamente, Checoslovaquia.

Inglaterra 1966, el gran fracaso de Pelé con Brasil

Este Mundial fue el gran fracaso de Brasil. La Canarinha llegó en un clima de desprolijidades tanto en la convocatoria de los jugadores como en la preparación física y se terminó despidiendo en primera ronda para sorpresa de propios y extraños.

En el primer partido vencieron a Bulgaria por 2-0 con goles de Garrincha y Pelé. Sin embargo, aquel partido el 10 sufrió un sinfín de infracciones que no fueron sancionadas por el árbitro del partido. En ese marco, se decidió que O Rei no dispute el segundo partido ante Hungría por precaución. El resultado, catastrófico: Brasil cayó 3-1. La última ficha se la jugaron contra el Portugal de Eusebio. No sólo que cayeron nuevamente 3-1, sino que Pelé ni siquiera pudo completar el encuentro por una dura patada de Morais.

México 1970, la despedida soñada de Pelé en un Brasil mágico

A pesar de que había dicho que no jugaría más en la selección brasileña tras la decepción en 1966, Edson Arantes do Nascimento jugó su último Mundial con 29 años y bajo la conducción de Mário Zagallo. En la primera fase convirtió tres goles: uno ante Checoslovaquia en la goleada por 4-1 y dos contra Rumania en el ajustado triunfo por 3-2.

En cuartos de final Pelé no pudo anotar, pero lograron superar por 4-2 a Perú, una de las grandes revelaciones del torneo que contaba con futbolistas como Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Héctor Chumpitaz. En semis Brasil venció por 3-1 a Uruguay y nuevamente O Rei no pudo anotarse en el marcador.

No obstante, en la final abrió la cuenta ante Italia en lo que terminaría siendo goleada por 4-1. Así, Pelé obtuvo su tercera Copa del Mundo y se convirtió en el futbolista que más veces levantó el deseado trofeo de selecciones.