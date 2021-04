Tres fechas, tres resultados: victoria, derrota y empate. El Peñarol 2021 ya conoció las tres caras del fútbol y hoy, en La Pampa, tratará de reencontrarse con el dulce rostro del triunfo cuando visite a Ferro de General Pico, en el partido adelantado de la fecha 4 de la Zona A. La remontada del pasado domingo ante Círculo Deportivo sirvió para retemplar ánimos pero también para marcar errores, en especial en defensa, dentro del plantel bohemio y con nuevo modelo en cancha, el técnico Salvador Mónaco irá por esa victoria que lo reacomode en las posiciones.

Habrá línea de tres a la hora del ataque y línea de cinco a la hora del repliegue defensivo. Esa es la nueva faceta a la que Peñarol apostará desde lo táctico y para eso, el técnico Mónaco decidió los ingresos de Jorge Elías y Julio López en reemplazo de Lucas Fernández -expulsado- y por Nelson Da Silva, en cambio táctico. Así, el Bohemio defenderá con una línea de tres que conformarán Campos, Elias y Yori. Más adelante, casi como un líbero adelantado estará López y por delante suyo una línea de cuatro volantes con Argumosa y Sacallán por los costados y Chiquichano con Montero por el centro. Arriba, la potencia de Taborda junto a la explosión de Espejo. Una apuesta fuerte que buscará el regreso al triunfo.

Enfrente estará el Ferro pampeano que apenas tiene un punto y no ha podido ganar todavía. Cristian Canhue -ex San Martín- es uno de sus pilares futbolísticos pero el Verde de General Pico aún no ha conseguido plasmar en cancha sus aspiraciones, recordando que este equipo en el segundo semestre del 2020 desistió de jugar el Torneo de Transición por problemas económicos. Lo dirige Pablo Semeniuk y su habitual formación titular es con Pablo Fernández en el arco; Marcos Quiroz, G. Mendoza, Cristian Trombetta y Del Bianco en defensa; Lautaro Ibarra, Cristian Canuhé, Mateo Bolteau y Joaquín Rikemberg en el mediocampo; Agustín Díaz suelto y Braian Noriega como punta. Peñarol apuesta fuerte y a ganador en La Pampa, sabiendo que los puntos perdidos como local deben recuperarse afuera.

El regreso

El plantel de Sportivo Peñarol tras el partido de esta tarde, recién el sábado emprenderá el regreso a San Juan para cerrar una semana corta que incluyó el viaje de ida y vuelta a La Pampa. El próximo partido de Peñarol como local será contra Villa Mitre de Bahía Blanca por la quinta fecha de la Zona A.