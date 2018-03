Zurdazo al gol. Ya partió el remate del ex-River Manuel Lanzini, que se convertirá en el segundo gol del equipo argentino. Gran trabajo del mediocampista.

Manuel Lanzini, mediocampista del seleccionado argentino, consideró que "por momentos se vio buen fútbol" en la victoria ante Italia.



Lanzini dijo al canal TyC Sports que "el partido salió como estuvo planeado, hubo un buen funcionamiento y se hizo un buen partido", al tiempo que se mostró "contento por el gol, en un partido tan importante".



"Me sentí bien, cómodo, aunque por momentos no pude agarrar la pelota por situaciones de partido. Pero luego me fui más adentro, como pidió Sampaoli, atrás del cinco de Italia y tuvimos la pelota", explicó Lanzini.



"Me sentí bien, voy mejorando con el paso del tiempo", señaló el jugador del West Ham de Inglaterra.



Con respecto a su gol, el futbolista surgido en River dijo que "fue una pelota que me da "Pipa" (Higuaín) y la intención era devolvérsela, pero se abrieron dos defensores y tomé la pelota de lleno".