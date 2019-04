De festejo. Osniel Melgarejo y Jesús Herrera se convirtieron en los estandartes de Obras. Fue en el juego y también afuera porque todos los quieren.

El resultado no se les dio pero el premio al protagonismo fue para ellos. Tanto dentro como fuera de la cancha, Jesús Herrera y Osniel Melgarejo, los cubanos de Obras se lucieron. Adentro de la cancha fueron quienes tomaron el comando cuando las cosas no salían. Pero no sólo mandan dentro de la cancha, afuera también. En la previa, calentaba Obras pero cuando salieron los cubanos los sanjuaninos se levantaron para aplaudirlos. Y en ese duelo cabeza a cabeza sacó ventaja Herrera que en cada saque y en cada punto ganado recibió la ovación de "Jesús, Jesús, Jesús". Melgarejo en tanto, más de una vez se dio vuelta miró la tribuna y pidió a los hinchas que no dejaran de alentar.