Apenas dos semanas pasaron desde aquel fatídico miércoles 25 de noviembre, el día en que murió Diego Armando Maradona, uno de los episodios más tristes de la historia del deporte argentino. El Diez ya descansa ¿en paz?, pero sus herederos lejos están de encontrarla, ya que la Justicia recién empieza un largo proceso para determinar que pasará con la fortuna que dejó Diego y quiénes serán sus beneficiarios.

Con la partida del astro mundial se iniciaron los trámites de sucesión de todos los bienes de Maradona: un patrimonio valuado aproximadamente en 50 millones de dólares, producto de: dinero en efectivo (cuentas en Suiza, Dubai y Buenos Aires), inmuebles, contratos publicitarios (Puma, Coca Cola, Hublot, Konami, etc), vehículos de lujo (entre ellos un tanque anfibio Hunta Overcomer y una moto Harley Davidson que obtuvo al firmar su contrato en Bielorrusia), joyas, propiedades e inversiones en los países en los que jugó y dirigió a lo largo de su carrera: Argentina, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia y México.

Esta suma debe ser repartida entre sus 5 hijos reconocidos por la ley, aunque hay otros 7 pedidos más de filiación, además del reclamo propio que hagan algunas personas de su entorno: cómo Verónica Ojeda y Rocío Oliva, sus ex parejas; y también cuatro de sus hermanas.

En el marco de evaluar todos sus bienes, se espera una "larga y pantanosa" sucesión. Y de la que formará parte también un contenedor que llegó desde Dubai con pertenencias atesoradas por Maradona, que se embalaron y enviaron a la Argentina, cuando El Diez se instaló definitivamente en el país tras su aventura por los Emiratos Árabes Unidos. Luego de varias escalas en la aduana, el tesoro se encuentra bajo la custodia de un espacio de almacenamiento (alquiler de bauleras y depósitos) llamado UNIBOX, en la calle José Ingenieros al 1600, de la localidad de Beccar, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Un dato clave: Maradona no dejó ningún testamento. Pero sí pidió (aunque verbalmente, no hay ningún escrito) que su cuerpo fuese embalsamado. Un proceso en un "juicio sucesorio normal" puede durar 90 días, que es el plazo legal necesario para que se presenten los herederos y acreedores. Aunque "en casos de este tipo de sucesión, como la de Maradona, puede ser eterno", apuntó un abogado especializado en el tema por la posibilidad de que se presenten "oportunistas" y "disputas internas". "Va a ser un proceso complejo", le adelantó a la agencia Reuters el abogado Martín Apolo.

Jana Maradona fue la primera en abrir la sucesión de su papá y -por sorteo- recayó en el juzgado Nacional en la Civil Número 27 del doctor Jorge Ignacio Sobrino Reig. Gustavo Fabián Pascual, abogado de Jana, puso en marcha "la batalla judicial" en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué tiene el contenedor que trajo Maradona desde Dubai?

Cuando Maradona dejó definitivamente Dubai, su abogado Matías Morla realizó un inventario de todo lo que quedó en Emiratos Árabes. Acto seguido, se llevó a cabo la mudanza de los objetos, a bordo de un contenedor. En Asia permanecen los autos, dado que para su traslado era necesario desarmarlos y luego armarlos en suelo argentino. El costo de la operación era incluso más caro que el valor de los vehículos. Se trata de un Rolls Royce Ghost, valuado en 300.000 euros, y un BMW i8, tasado en 145.000.

Tras la escala en la Aduana, el container quedó bajo custodia en la baulera UNIBOX, de Beccar. Morla convocó a una escribanía para notificarlos, y el container fue fajado hasta que comiencen los trámites judiciales de la herencia.

Se estima que hay alrededor de 200 bienes atesorados. Por ejemplo, hay una carta firmada por Fidel Castro, a quién Maradona admiraba y era su amigo personal.

O la guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso su canción: "Maradona no es una persona cualquiera/Es un hombre pegado a una pelota de cuero/Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón/Es un guerrero/ Es un ángel y se le ven las alas heridas/Es la Biblia junto al calefón/Tiene un guante blanco calzado en el pie/Del lado del corazón/No me importa en que lío se meta: Maradona es mi amigo/Y es una gran persona El Diez/En el alma guardó la camiseta de Boca/Que me regaló alguna vez/Diego Armando estamos esperando que vuelvas/Siempre te vamos a querer/Por las alegrías que le das al pueblo/Y por tu arte también/Maradona no es una persona cualquiera/Es un hombre pegado a una pelota de cuero/Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón/Es un guerrero/Tiene el don de tratar muy bien al balón/Tiene el don de tratar muy bien al balón...", dice la letra elaborada por El Salmón otro de sus amigos personales. "Maradona" forma parte del álbum "Honestidad Brutal", que Calamaro lanzó en 1999, con el sello Emi y la Sociedad de Productores de España.

Entre los objetos, también se encuentran algunas pelotas de fútbol de distintos colores y clubes: Boca, Napoli y el FC Barcelona. Además, está el Balón de Platino que la FIFA le entregó a las leyendas mundiales. Como era de esperarse, hay varias camisetas especiales firmadas por personajes del deporte y la política y regalos de líderes de todo el mundo. Inclusive una plaqueta que la FIFA le entregó al Diez durante el Mundial de Rusia de 2018 y una camisa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

Entre las casacas también están bien custodiadas una camiseta firmada por la Selección Argentina de Hockey sobre césped femenina, Las Leonas; la casaca de Boca autografiada por todo el plantel y una del Montpellier, con una dedicatoria especial: "Con cariño para el más grande de todos D(10)S". y la plaqueta que la FIFA le entregó durante el Mundial de Rusia 2018.

Además, está la camiseta de la selección brasileña que le envió Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, a quién Maradona respaldó en varias oportunidades. Y atesora una casaca del actual 10 y capitán de Boca, Carlos Tevez, de cuando jugaba en el Shanghai Shenhua, de la Superliga China.

Por otro lado, también hay varias camisetas con el 10, el histórico y emblemático número que Maradona lució en su espalda en sus años gloriosos y por el que siempre será recordado. Con el 10 también juega Harry Kane, el futbolista del Tottenham Hotspurs, de la Premier League inglesa, quién en 2018 recibió la visita de Diego en el vestuario, al que escuchó mientras lo aconsejaba y luego le regaló una camiseta que también se encuentra en el container. Y hasta un pantaloncito celeste de boxeo, un deporte que a Diego siempre le encantó.

Entre lo objetos invaluables se encuentran algunas camisas que le regalaron líderes mundiales a los que Diego admiraba o que alguna lució como muestra de cariño y de admiración. Una de ellas es una camisa roja que tiene las banderas de Argentina y Venezuela bordadas. Y, además, tiene escritas las frases: "Maduro Presidente", "Cristina K 2015" y "Chavez Comandante". Esta prenda fue utilizada por Maradona en el acto de cierre de campaña de Nicolás Maduro en 2013, en donde mostró su apoyo por el presidente de Venezuela y por la actual vicepresidenta de la Argentina. Además, posee una camisa roja, que es un recuerdo de una de las últimas veces que se mostró en público junto a Maduro.

Dos preciadas camisetas del Manchester City, que fueron regalo de su ex yerno, Sergio Aguero (el papá del primer nieto de Diego, Benjamín, fruto de su relación con Gianinna), se encuentran guardadas en Beccar. "Para mi suegro gay. Con todo mi corazón", dice la primer dedicatoria. "Con mucho cariño", reza la segunda camiseta autografiada por el Kun. Además, tiene la camiseta del Manchester City del marfileño Kolo Touré.

Otro de los especiales regalos que se encuentran allí, es la camiseta de la selección de Brasil enviada y autografiada por Rivelino, campeón del mundo con la verdeamarelha en el Mundial de México 1970. También otra de Ronaldo Nazario, "maradoniano de ley"...

Como era de esperarse de una figura que hizo magia con los pies, tiene varios botines que fueron regalo de algunas estrellas del fútbol mundial.

Dentro del container también había indumentaria que Diego utilizó en eventos deportivos, en cumpleaños y regalos de de distintas personalidades mundiales. Incluso, uno de ellos tiene una imagen de Diego mismo jugando a la pelota.

Otros de sus invalorables recuerdos que trajo desde Dubai, son algunas remeras icónicas y significativas como con una foto impresa con su nieto Benjamín, el hijo de Gianinna y el Kun Agüero; otra que tiene una imagen de Maradona con la frase: "Nunca mentí. Cero corrupción", y una bandera de China con las palabras: "Bienvenido Maradona". También, está guardado el recordado pijama que utilizó en su cumpleaños en 2016 (que festejó junto a Rocío Oliva, sus hijos Jana y Diego Jr., y a Jorge Burruchaga, como invitado sorpresa) ademá de un short del Napoli.

Más regalos que guardó: la camiseta del futbolista búlgaro Hristo Stoichkov ."Me quedo con el corazón grande que ha tenido Diego. Ha luchado por sus compañeros, por los niños. Todo lo que podemos imaginar que era fuera del campo Diego, a mí me tocó vivirlo de cerca", declaró la leyenda del fútbol búlgaro, y muy amigo de Diego. "Jamás olvidaré la amistad que nunca nos compramos él y yo; siempre nos demostramos uno a otro por qué la amistad no se compra. El día que mi familia más disfrutó fue al verlo de cerca, abrazarlo, besarlo. Eso fue lo más importante para mí. Después, como jugador o entrenador, podemos discutir, pero el corazón más grande que conocí fue el de Diego", dijo el búlgaro emocionado en estos últimos días.

En los últimos objetos recopilados guarda dos sillones que se trajo de su casa en Dubai, una camiseta con el número diez y Maradona en la espalda y otro regalo autografiado por el futbolista Nemanja Matic.

La división de los bienes de Maradona entre sus herederos traerá mucha polémica y un largo litigio en la Justicia. Entre todos esos otros bienes materiales, seguramente también se incluirán estos regalos invalorables. Lo cierto, es que esto recién comienza...

