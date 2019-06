Sergio Gendler murió a los 53 años este jueves a la madrugada. El destacado periodista deportivo, dueño de una extensa carrera en televisión y radio, estaba internado en la Clínica Fleming debido a un cáncer de intestino.

Santo Biasatti se conmovió al anunciar la triste noticia sobre su colega en el noticiero Santo díaque conduce por las mañanas en Crónica TV. "Falleció Sergio Gendler", dijo el periodista. Inmediatamente, mostraron en la pantalla una placa con la imagen de su ex compañero de trabajo.

"Tenía 57 años, cuatro hijas…", señaló el conductor e hizo una pausa de unos segundos. "Los que tuvimos la suerte de ser su amigo lo despedimos como siempre… con un abrazo", agregó con la voz totalmente quebrada.

Gendler y Biasatti trabajaron juntos en el noticiero Telenoche, el emblemático noticiero de El Trece. El periodista fallecido estaba a cargo de diversas coberturas deportivas, tanto nacionales e internacionales para Telenoche, así como para el canal de cable Todo Noticias (TN).

Luego de haber trabajado durante 21 años, Gendler se despidió definitivamente de los canales del Grupo Clarín el 4 de agosto de 2014. En el noticiero nocturno, que en ese momento era conducido por María Laura Santillán y Santo Biasatti, presentaron un video con los mejores momentos de su carrera televisiva.

"Hoy es un día durísimo, es el final de una etapa de una persona, nada grave, pero para nosotros es como despedirse de un hermano, ¿no?", aseguró Santillán. "Las despedidas son complicadas y uno trata de rescatar los mejores momentos", agregó Biasatti.

"Pasaron 21 años tanto en Telenoche y en Todo Noticias. Solo tengo palabras de agradecimiento, por ustedes, que fueron grandes amigos acá adentro. Que no se corte. Pienso y miro cómo cambié estéticamente, tenía pelo y todo. Es todo alegría. Gracias a ustedes y a mis compañeros que me hicieron pasar dos décadas inolvidables. Aprendí y disfruté. Llegué soltero acá y me voy con cuatro hijas y con una esposa que admiro y me quiere mucho, espero…", aseguró, muy emocionado.

El Pollo Vignolo también recordó a su colega con mucho cariño. "Estoy roto", fue lo primero que dijo el periodista al ser consultado en Arriba Argentinos por la partida del Rusito, como cariñosamente lo llamaban, con quien había trabajado en Fox Sports Radio y agregó: "Estoy tratando de recordarlo sin poder creer que se nos haya ido, la venía peleando con una enfermedad silenciosa".

"Era un pibe muy positivo, chistoso. Es un gran periodista. Él te salía al aire desde cualquier lado. Él me enseñó que el periodista deportivo tenía que tener siempre dentro del auto un traje porque no sabía qué pasaría y que la noticia no te iba a llamar por teléfono", finalizó.