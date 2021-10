La Inspección General de Justicia (IGJ) ratificó a Claudio Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por un nuevo mandato de cuatro años, efectivo a partir de octubre de 2021 y hasta el mismo mes de 2025, luego de no hacer lugar a objeciones a la Asamblea del 19 de mayo de 2020, presentadas por San Martín de Tucumán y Nueva Chicago.

Así, el Chiqui podrá encarar su segundo período al mando de la institución con sede en la calle Viamonte, y tendrá seis vices elegidos en el mismo acto: Jorge Amor Ameal (Boca), Hugo Moyano (Independiente), Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Rodolfo D'Onofrio (River), Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero). Víctor Blanco (Racing) será el secretario.

"Llegó el momento. En este día tan especial para el fútbol argentino, comienza una nueva etapa, con un nuevo Comité Ejecutivo, con cuatro años más de crecimiento en AFA, con Claudio Tapia como presidente", tuiteó el dirigente santiagueño Pablo Toviggino, el actual secretario ejecutivo y uno de los hombres más cercanos al Chiqui.

Tapia, en la AFA hasta 2025: la resolución de la IGJ

“Apruébese e inscríbase la designación de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino que fueron designas en la Asamblea General Extraordinaria del 19 de Mayo de 2020″, confirma la resolución, que admite que el acto de mayo de 2020 podría ser visto como "prematuro" porque tendría que haber sido este mes.

Pero por otra parte, sostiene: “Esa opinable actuación no resulta suficiente para denegar la inscripción de la designación de las autoridades electas en dicha asamblea y rechazar la autorización para que las mismas asuman sus cargos”.

Por qué habían objetado la elección de Claudio Tapia en la AFA

Desde San Martín de Tucumán (en pie de guerra por cómo se definieron los ascensos por la pandemia, cuando lideraban la tabla de la Primera Nacional) y Nueva Chicago -ahora con otra dirigencia- apuntaron que no estaba claro cómo debían conectarse los representantes de los clubes. También, que no había referencia a las ausencias y, lo más importante, cómo se realizó la elección de Tapia: fue por aclamación (con aplausos, impulsada por el vice de Independiente, Carlos Montaña) y no quedó aclarada cuál fue la cantidad de votos para la mayoría absoluta.

En el medio, en el club de Mataderos hubo elecciones y el opositor Hugo Bellón derrotó al oficialismo de ese entonces, liderado por Germán Kent, quien había impulsado el reclamo. El nuevo mandatario del Torito, alineado al Chiqui, intentó bajar el reclamo sin éxito. ¿Por qué? Es personal, entonces la IGJ rechazó frenarlo y lo mismo ocurrió en la Justicia ordinaria. Apelaron y quedó en manos de la Cámara Civil, pero no hubo resolución antes del fallo definitivo de este miércoles.

El Chiqui recibió el apoyo unánime de los 43 electores: 22 de la Liga Profesional, seis de la Primera Nacional, cinco de la B y las ligas del interior, dos de la C y el Torneo Federal y uno de la D. Además, estuvieron presentes cuatro veedores de la IGJ.

"Nos tocó reconstruir la Asociación del Fútbol Argentino. Todos sabían en qué condiciones encontramos a la casa madre, en una situación económica complicada, y le quiero agradecer a todos los miembros del Comité Ejecutivo, a cada empleado de la AFA y a cada entrenador de los seleccionados", había expresado Tapia en su discurso.

Fuente: TyC Sports