Para el deporte sanjuanino, el próximo lunes no será un día más. Será la jornada del regreso para las disciplinas de conjunto y las de contacto, con la inmensa excepción del fútbol debido a que se encuentran bajo la órbita de la AFA, que aún no permite entrenamientos debido a la pandemia de coronavirus. Así, en la provincia tendrán su vuelta los deportistas mayores de doce años en disciplinas muy populares como por ejemplo el hockey sobre patines, el hockey sobre césped, el rugby, el vóleibol y el básquetbol. Un dato: solo se permitirán entrenamientos, no partidos internos.

Serán los clubes los que deban tener la responsabilidad de que se cumplan los estrictos protocolos sanitarios dispuestos por la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes y así tomar forma esta vuelta. Haciendo un repaso en la previa se marca algo claro: el retorno será de manera escalonada, aunque la ansiedad y ganas de los jóvenes y no tan jóvenes atletas son un denominador común muy palpable. "El lunes se empezará una etapa muy esperada, pero habrá que ir viendo en cada club cómo se desarrolla. Por ejemplo, en nuestro deporte, hay algo claro y es la gran cantidad de practicantes que tenemos, que ahora por protocolo no pueden superar los 10 por cancha durante un entrenamiento, teniendo ese grupo dos profesores a su cargo", destacó Guillermo Velasco, presidente de la Federación Sanjuanina de Patín. Si se tiene en cuenta que una división de inferiores puede contar con más de 20 jugadores, para el club será un gasto muy superior darle a todos ellos la chance de practicar una hora.

Desde el mundo del básquetbol, Darío Bustos, presidente de la Federación, aseveró que "se notan las ganas de los chicos de querer volver, pero acá es clave la forma en que se vuelva. Los clubes van ir a de a poco teniendo este regreso a la "normalidad". Sé que por ejemplo Ausonia, UVT, Urquiza y Lanteri están haciendo todo lo posible para arrancar el lunes". Cada club, sea de cualquier disciplina, debe quedar autorizado por la Secretaria de Deportes para las prácticas y el atleta por su lado debe sacar un permiso cada vez que vaya a entrenarse, el cual se vence a las 24 horas. En el caso del rugby, los clubes del Gran San Juan están muy avanzados para reiniciar la actividad el lunes. En ese caso se permite que en una cancha, dividida en dos, haya ocho jugadores y un técnico en cada mitad. Es decir, no más de 18 personas en total, siempre con la distancia de dos metros como denominador común, aunque sí se implementará el uso de la guinda para realizar pases.

Dentro del hockey sobre césped y pista, el presidente de la Federación, Javier Zapata, sostuvo que "los ocho clubes locales que tienen cancha propia ya están habilitados. Se logró que el protocolo permita utilizar bocha y stick, algo que en principio no estaba aceptado. Los clubes que utilizan el complejo La Granja están esperado su habilitación también. En nuestro caso los entrenamientos van en el rango de 8 a 22 horas y con 15 minutos de intervalo entre cada uno para poder desinfectar las instalaciones usadas".

El deporte de San Juan encara el lunes otra fase clave en el ansiado regreso a la normalidad. La forma y el resultado se verá...

A entrenar

Las actividades que desde el lunes podrán volver a practicar son las siguientes: artes marciales, handball, básquetbol, beach voley, BMX, bochas, boxeo, fútbol (solo Escuelitas de Fútbol, con mayores de 12 años), futsal, hockey sobre césped, hockey sobre patines, natación, patín carrera, rugby, tenis de mesa y vóleibol.

Responsabilidad

Cada presidente de un club que tenga un deporte en conjunto o disciplina de contacto, deberá firmar en la Secretaría de Deportes una declaración jurada haciéndose cargo del regreso de la actividad. Además, se implementará en cada institución el "Responsable sanitario", la persona que tendrá el detalles de todos los atletas que asisten por práctica.