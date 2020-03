Carismático. El ciclista nacido en Bella Vista se ganó con su humildad el corazón de los sanjuaninos. En la pasada Vuelta a San Juan ninguno de quienes le pidió una foto no se llevó una selfie en su teléfono móvil.

Anteayer en las redes sociales se publicó que el ciclista colombiano Fernando Gaviria estaba pronto a recibir el alta para retornar a su país, DIARIO DE CUYO se comunicó ayer con el bonaerense Maximiliano Richeze, compañero en el equipo UAE Emirates, quien también está cumpliendo con el periodo de hospitalización por estar ambos afectados por el coronavirus y aclaró que ambos están mejor y que esperan los resultados de los test que se les realizan para saber si están recuperados. "Recién cuando dos test te dan negativos, es seguro que no contagiarás a nadie", comentó el "Atómico", quien desde el 27 de febrero se encuentra en la capital de los Emiratos, luego que se suspendieran las dos últimas etapas del Tour de aquel país.

En un principio los integrantes de 17 equipos extranjeros que corrían la competencia y junto al resto dieron negativos al control pudieron retirarse el 1 de marzo a sus países de origen. Quedaron, cumpliendo una cuarentena de 14 días los integrantes de los equipos franceses Cofidis y Groupama FJD y de la escuadra rusa Gazpron. Con ellos, cumplieron el período de confinamiento los corredores del UAE, pero luego quedaron internados en un hospital Gaviria, Richeze y el resto de los infectados.

Maximiliano en Emiratos Árabes, mientras su esposa e hija se encuentran en Italia.

Adrián Richeze, hermano menor de Maximiliano contó que su hermano se encuentra en buen estado. "Ya no tiene fiebre y es muy optimista en que todo terminará pronto", explicó. El mismo Maximiliano fue quien comunicó su dolencia el viernes 13 del corriente mediante su perfil de Instagram: "He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional", escribió.

El campeón argentino y panamericano de ruta, vigente, que cumplió 37 años el pasado 7 del corriente mes, combate el aislamiento con una rutina de ejercicios y pedaleando en su bicicleta sobre un rodillo. De acuerdo a lo comentado por su hermano, lo que más le preocupó a Maximiliano fue la situación de la epidemia en Italia, teniendo en cuenta que en Bassano Di Grappa, localidad de la Región del Veneto donde tiene su residencia europea, se encuentran su esposa Caterina y su hija Rebecca (5 años). "Hay que tener en cuenta -dijo Adrián- que esa ciudad está ubicada a 200 kilómetros de Bergamo, ciudad de la Región de la Lombardia donde el virus del Covid-19 ha provocado una catástrofe".

Con respecto a la comunicación que mantienen sus familiares, el más chico de la dinastía Richeze, confió que es a diario. "Él está bien y eso nos tranquiliza. Al principio fue muy duro porque se sabía poco del tema. Ya está harto de la situación, pero sabe que la única manera de curarse definitivamente es cumplir este período de controles permanentes donde está internado".

El dúo dinámico volvió a reunirse

La dupla brilló en San Juan

Gaviria y Richeze (también Sagan) en la presentación de la Vuelta, son saludados por nuestro director Francisco Baltazar Montes.

Maximiliano Richeze y Fernando Gaviria, que durante 2017 y 18 se cansaron de ganar carreras para el Quick Step-Floors, volvieron a reencontrarse en la escuadra de los Emiratos Árabes durante esta temporada. El argentino corrió en tres pruebas (Vuelta a San Juan, Tour de Colombia y el Tour de los Emiratos Árabes), el colombiano lo hizo sólo en dos (no estuvo presente en la carrera de su país). En la pasada Vuelta a San Juan, corrida entre el 26 de enero y el 2 de febrero, Gaviria ganó tres etapas y corrió la contrarreloj vistiendo la casaca de líder. Richeze -de oficio lanzador- dejó dos veces de cara a la victoria al velocista colombiano. El equipo decidió "guardar" a Fernando para ganar etapas en Abu Dhabi. No ocurrió lo mismo con Maximiliano que "sufrió" la altura en Colombia. Durante el Tour de los Emiratos no pudieron ganar ninguna etapa. Lo mejor fue un segundo puesto de Gaviria en el cuarto parcial.