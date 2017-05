El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en Argentina, avanzó hoy a la segunda ronda de Roland Garros tras superar a su compatriota Guido Pella por 6-2, 6-1 y 6-4 en un partido que dominó ampliamente.

El comienzo del partido fue perfecto para Del Potro. Ganó los primeros siete puntos del partido y, si bien Pella llegó a reaccionar después del 0-40 del segundo game, el tandilense pudo quebrar en su cuarta oportunidad para luego estirar la ventaja con su servicio y ponerse 3-0. Tuvo otras tres oportunidades para quebrar Del Potro, pero no pudo aprovecharlo y Pella pudo borrar el cero de su casillero.

Delpo aprovechó en ese arranque su alto porcentaje de primeros saques (90% en sus dos turnos iniciales con el servicio) y los errores no forzados de su rival (11, contra 4 del tandilense) para establecer una diferencia y marcar una tendencia que se mantuvo hasta el final del set inicial, que quedó en manos de Juan Martín por 6-2.



Continuó el dominio Del Potro en el segundo set. Si bien bajó el porcentaje de primeros saques (del 75 al 60%), mantuvo la profundidad de sus golpes y jugó con la inconsistencia de Pella. Tuvo una oportunidad para tomar el servicio de su rival en el segundo game, pero el bahiense zafó con un revés cruzado con mucho ángulo sobre la derecha de Delpo, luego un saque ganador y un error no forzado del tandilense con una derecha invertida que se fue larga.

El gran problema para Pella siguieron siendo los errores no forzados, y eso le costó caro. Del Potro se lo facturó con dos quiebres seguidos (el segundo definido con una doble falta) y se llevó el segundo set aún con más comodidad que el anterior, por 6-1.

Con la ventaja de dos sets en el bolsillo, y 1-2 con su servicio, Del Potro vivió en el cuarto game del tercer set el que podría considerarse su momento más incómodo de todo el partido en un game de saque: comenzó 0-30 y con riesgo de quedar triple break point abajo. Pero volvió a sacar la derecha y con tres fierrazos consecutivos revirtió la situación para dejar las cosas 2-2.

El tercer set fue el mejor de Pella en el partido. Tuvo un mayor porcentaje de primeros saques (68%), cometió menos errores no forzados (5 de los 31 que totalizó en el partido) y ganó la mayoría de sus puntos de saque (68%). Pero no le alcanzó. Del Potro no permitió ni una sola oportunidad de quiebre en todo el partido, lastimó con su saque (13 aces y 72% de primeros servicios) y completó una actuación sin figuras para instalarse en la segunda ronda del segundo Grand Slam del año.

Otro argentino que salió a la cancha es Carlos Berlocq (64°). El de Chascomús está dos sets abajo ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov (89°) quien, pese a tener un año irregular, ostenta un título en la temporada: en Buenos Aires, sobre polvo de ladrillo.Ambos tenistas se enfrentaron entre sí seis veces, con cuatro triunfos del ucraniano y dos de Berlocq. Charly tiene un récord de 5 triunfos y nueve derrotas en Roland Garros y llegó a segunda ronda en sus últimas tres presentaciones en el certamen.

El último jugador de Argentina que tendrá acción en el cuadro de singles este martes será Renzo Olivo (91°), quien debuta en el cuadro principal del Grand Slam francés. El rosarino jugará en el cuarto turno del estadio Phillipe Chatrier, no antes de las 10:30, ante el francés Jo Wilfried Tsonga (11°), con quien no registra enfrentamientos previos.