Los estandartes. El arquero Agustín Rossi, muchas veces criticado por la prensa y los hinchas, ayer tuvo una gran actuación y se convirtió en una de las figuras junto al delantero Ramón Abila.

Agustín Rossi (7): Una de las figuras de Boca. Evitó tres chances de gol en el primer tiempo y fue clave en el mejor momento de River. Dudó en el segundo gol.



Leonardo Jara (4): El más flojo en la defensa, no pesó atrás ni en las pocas veces que se proyectó ofensivamente. Una vez más por su sector, como en los últimos dos clásicos, River fue superior y sacó ventajas.



Carlos Izquierdoz (6): El mejor atrás entre una defensa discreta. Defensor y caudillo, por momentos quiso llevar la "lanza" de su equipo que en ocasiones estuvo perdido.



Lisandro Magallán (4): Le costó mucho marcar a Lucas Pratto. Tuvo dudas en las pelotas cruzadas paradas de River y siempre le costó salir jugando.



Lucas Olaza (5): Se fue al ataque y mostró algo de presencia, pero defensivamente estuvo tan flojo como Jara y Magallán.



Nahitan Nández (5): Desconocido en el primer tiempo, no pesó ni por energía, una de sus cualidades, y ni futbolísticamente. En el primer cuarto de hora del complemento se vio lo mejor por su costado, por entrega y dedicación, aunque tuvo poca claridad.



Wilmar Barrios (6): En la primera media hora estuvo perdido. No encontró la marca, absorbido por los volantes de River. Su mejor momento fue en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde encontró la pelota y su juego levantó.



Pablo Pérez (4): Muy lejos del nivel que se esperaba. No se entrenó en toda la semana por una molestia en el tobillo derecho, le costó adaptarse a la mitad de la cancha y también fue anulado por los volantes de River.



Cristian Pavón (5): Tuvo un par de desbordes, un caño a Gonzalo Montiel, pero fue muy poco para el nivel de lo que se esperaba. Salió a los 26 minutos de juego por un posible desgarro. Discreto.



Ramón Ábila (7): La otra figura de Boca. Siempre luchó, ganó y perdió con Jonatan Maidana y Javier Pinola. Tuvo entrega, actitud y olfato goleador en el primer tanto, cuando le "rompió" el arco a Franco Armani con un remate bajo tras un rebote que dio el arquero. En el complemento su despliegue lo dejó sin piernas, pero fue de lo mejor de Boca junto a Rossi.



Sebastián Villa (5): Alternó buenas y malas. Por momentos fue demasiado infantil, al buscar faltas inexistentes a favor en posición cercana al área. Amonestado por un golpe al defensor Milton Casco.



Suplentes:



Darío Benedetto (6): Mostró su "chapa" goleadora. Se complementó bien con Ábila por el lado izquierdo. Sobre final partido tuvo el triunfo en sus pies, quedó cara a cara con Armani, pero esta vez ganó el arquero.



Carlos Tevez (5): Jugó poco más de 20 minutos, desequilibró por el medio en la jugada que asistió a Benedetto en la última acción del partido que rechazó Armani. Le hizo una fuerte falta a Ignacio Fernández que estuvo más cerca de la expulsión que de la amonestación que recibió.



Julio Bufarini (-): Jugó pocos minutos como ser calificado.