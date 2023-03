La biker sanjuanina fue autorizada por su equipo para no concurrir al mega rally de Mina Clavero, que se disputará el 26, y contrarreloj está viajando a Salta, donde el domingo correrá de una fecha de XCO (cross country) en Metan. "La carrera es la Copa Internacional, clase 2 de la UCI", comentó Inés que al mediodía de ayer estaba coordinando los detalles del viaje.

En un primer momento esta carrera no la iba a realizar porque tenía el pedido de los técnicos de su nuevo equipo, el Venzo, de presentarse en Córdoba, en una prueba de largo aliento, que no se adapta a su momento de forma física. "Estoy entrenando para correr el Panamericano, en cross, que es una distancia que no supera los 25 kilómetros en un circuito", había confiado a DIARIO DE CUYO, la semana pasada luego de su victoria en Esquel.

¿Qué cambió para que este ahora viajando a Salta? La misma Inés despejó ayer los interrogantes. "Conversé con el manager del equipo, le expliqué porque entendía que no me convenía correr el 'Desafío Altas Cumbres', me autorizó a no participar e Córdoba, y ahí mismo decidimos que iría a Metán", contó la multicampeona argentina en BMX y de crono en Ruta.

El objetivo de máxima, que Gutiérrez se ha planteado es tratar de conseguir la plaza directa a los Juegos Olímpicos de París 2024, que otorga a su campeón el Panamericano que se realizará en Conghonas, en el estado brasileño de Minas Gerais, entre el 26 y 30 de abril.

La competencia será en Metán, es categoría 2 de la UCI e Inés correrá el 'Short' y el 'Cross'.

En el camino que encaró para conseguir su objetivo, ha hilvanado un par de triunfos dobles en Chubut. A fines de febrero ganó el 'short track' y la XCO de Cómodoro Rivadavia, por la Copa Internacional. Y, a principios de marzo, repitió victorias en el circuito de la Laguna de la Zanja, en Esquel.

Por como esta llevando a cabo su preparación, tener que acudir al Desafío de las Altas Cumbres, en Mina Clavero era todo un inconveniente porque, frenaría su evolución con vistas a la competencia panamericana.

Y, en la planificación prevista por la deportista para arribar a Brasil con la mejor preparación y el mejor puntaje posible que le permitirá obtener una mejor posición de largada; también figura el 2 de abril una fecha de XCO Clase 1, que se disputará en Catamarca.