Diez costillas fracturadas, un trauma grave en el esternón, el colapso de un disco entre la cuarta y quinta vértebra, y la perforación de un pulmón; producto de un accidente sufrido en la Doble Valle Fértil de 2003, cuando el pelotón ingresaba a Chucuma, y él cayó debajo de una camioneta auxilio que aplastó su cuerpo; motivaron que Rubén Rubiño, por entonces entusiasta director del equipo Guadalupe, decidiera bajarse de la bicicleta y no subirse más hasta 18 años después.

Otra vez en la oscura soledad de una sala de hospital, en este caso peleando duramente contra el covid, en 2021, se encomendó a la Virgen de Guadalupe y prometió que si "salía de esta" volvería a pedalear. "Estuve muy mal, todos los días empeoraba. Cuando me dieron la internación domiciliaria hice un minuto de bici fija, al otro día dos, y así hasta que pude salir a pedalear. Fue un golpe anímico tremendo, estaba en 96 kilogramos, el año pasado en 82 y ahora 78", comentó quien anteayer festejó la victoria en el Patagonia Ultra Bike Araucarias, una maratón sobre bicicleta que se realizó en San Martín de Los Andes. El pedalista albardonero completó los 645 kilómetros en 31 horas y media.

El pedalista albardonero pedaleó en solitario muchos kilómetros en la inmensa estepa patagónica. Pasó a la punta faltando 180 kilómetros, cuando sus rivales descansaban.

Rubén, que cuando entrenaba con su equipo sufría con los, por entonces, jóvenes Darío Díaz y Ricardo Escuela, quienes hasta los 120 kilómetros lo llevaban de "banderita", pero cuando superaba los 130 kilómetros pasaba a tirar y marcaba el ritmo; era consciente de que lo suyo en el ciclismo elite daba para acompañar. "Los muchachos me decían que tenía condiciones para carreras de resistencia", explica quien renovó su idilio con el ciclismo en las pruebas de largo aliento.

"Tengo el apoyo de toda mi familia", contó el marido de Natalia, y padre de María Guadalupe (25), Martina (23) y Rosario (16). "Para correr distancias tan largas, realizo dos entrenamientos de 200 kilómetros en la semana. Y, para adaptarme a la falta de sueño, salgo a pedalear a las 3 de la mañana. Por eso, en esta carrera dormí sólo media hora, y pude pasar a la punta, cuando Pablo (Rotundo) decidió descansar".

En una sala de terapia intensiva, decidió "bajarse". En otra UIT prometió volver y lo hizo victorioso.

Rubiño, que lleva ocho pruebas de ultra bike, en septiembre hizo su primer podio en Salta ("es la más dura de todas"), comentó que en este tipo de competencias cada ciclista lleva un "spot" por lo que puede ser guiado a través de un rastreador satelital por algún auxilio. "La que me orientaba era mi mujer. Faltando 180 kilómetros yo sabía que iba primero y cuando le pregunté a cuánto venía el segundo, me dijo que a 25 minutos, -'dale todo, es tu oportunidad'- me tenté, iba riéndome solo. Llevaba 470 kilómetros en las piernas y ella me empujó con su aliento, y pude ganarla", concluyó, quien dos semanas antes de su accidente había sido segundo en una etapa de la Vuelta a San Juan, el mejor puesto que consiguió en el ciclismo rutero.

> Así fue la carrera "maratón"

Tras partir desde el ACA, de San Martín de Los Andes, a las 6:00 AM del martes, el grupo de 45 ultraciclistas salió acompañado de las primeras luces del día con rumbo a Atreucó y el Parque Nacional Lanín como primeros objetivos.

Ese tramo asfaltado sirvió para que se formen varios grupos en el camino, Rubiño estuvo en el lote puntero en donde Mario De Elías puso un paso infernal que fue eliminando rivales y lo dejó en solitario tras pasar por Pilolil, lago Quillén y Aluminé, sitio elegido por muchos para una larga parada en donde la comida fue lo más importante.

Al paso por lago Ñorquinco y Moquehue, el albardonero Rubén Rubiño, empezó a recuperar terreno y avanzar posiciones, sin embargo, se tomó un breve descanso en Villa Pehuenia, en donde la temperatura fue bajo cero durante la madrugada.

Tras un nuevo paso por Aluminé llegó el desvío hacia Las Coloradas y en ese tramo de estepa patagónica Rubiño se adueñó de la punta de la carrera y tomó ventaja para salir a la ruta 40 y poner rumbo a La Rinconada, Junín de Los Andes y San Martín de Los Andes, en donde logró rematar su trabajo y lograr la victoria.Gran trabajo del ultraciclista sanjuanino que disputó su 8ª prueba de larga distancia y logró un triunfo emocionante; resaltó en su crónica el periodista Adolfo Carrizo, jefe de Prensa del Patagonia Ultra Bike Araucarias.