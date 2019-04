Enorme. Es la expectativa que tienen los voleibolistas cubanos con respecto a la definición de la serie final ante Bolívar que ellos tratarán de definir entre mañana y el sábado. Melgarejo y Herrera buscarán el mayor premio al enorme sacrificio de haber dejado su país natal.

En la cancha son unas fieras. Las figuras en las que se basa este Obras San Juan Voley, son una historia viva de esfuerzo y de humildad. Dos historias del sacrificio que significa emigrar de su país buscando un futuro mejor. Historias que buscarán tener rédito este fin de semana no sólo para el club sanjuanino sino también para Cuba, su país natal. Osniel Melgarejo y Jesús Herrera, le contaron a DIARIO DE CUYO sobre sus expectativas y sus enormes ansias de poder gritar campeón con Obras.



Son carismáticos pero intentan poner seriedad a la hora de hablar de sus objetivos y a la vez son muy compañeros. La charla comenzó analizando la serie que hasta ahora los tiene igualando con Bolívar 1-1: "Fue difícil enfrentar a Bolívar, nos preparamos psicológicamente para el segundo partido y pudimos igualarlo, acá en nuestra casa queremos ganar la Copa, estamos super enfocados y muy bien para dejar la Copa acá en San Juan", contó Osniel, el punta receptor de 1,94 metro. Jesús fue un poco más allá y analizó el fuerte de su rival: "Jugar en San Juan nos da ventaja porque tenemos el público a favor. No será nada fácil, ellos tienen dos cubanos de selección, los centrales son los mejores de la Liga y el líbero ni hablar, es increíble. Bolívar tiene experiencia en la final, pero nosotros nos merecemos ganar la Liga", contó.



Los dos se conocen desde siempre cuando representaron a su país en la selección. Incluso Melgarejo fue el nexo para que Herrera llegue a San Juan. Se consideran "hermanos" por todo lo que viven juntos: "Gracias a Osniel estoy acá sino estaría en Cuba entrenando como un loco", sostuvo entre risas Herrera.



A los dos les costó en sus inicios decidirse por el voley. Melgarejo probó con el básquetbol pero reconoce que nunca lo apasionó, hasta que ya adolescente fue citado a una selección y ahí sí se decidió. En tanto, Herrera, más extrovertido, contó que hizo muchos deportes como atletismo, balonmano, básquetbol, beach voley y hasta boxeo y en éste último hizo hincapié porque reconoció que le servía de terapia: "Yo estaba medio loco (risas). En ese tiempo yo estaba mal porque en Cuba no se cobra mucho y yo tenía que ayudar a mis padres, tenía que trabajar y estudiar, eran muchas presiones así que me desquitaba con el saco y con quien me tocara de sparring", expresó Jesús quien desde chico sabe lo que es ganarse lo propio: "Yo desde Sexto Grado ayudaba a mi papá a cargar arena, a soldar, a hacer puertas y hasta criar cerdos". Los cubanos reconocen que haber emigrado de su país fue buscando el profesionalismo que aquí encontraron y por eso buscan su premio: "El cubano es diferente al mundo. Mi mamá luchó mucho para que no nos faltara nada, gracias a ella estoy donde estoy y le debo la vida. Ahora estoy haciendo lo que puedo para darle todos los gustos, espero que con Obras pueda regalarles un logro", contó Osniel. "Aquí pude ser profesional y eso es súper lindo, te abre puertas a otros países y otras economías. Ahora sí tengo un salario y estoy guardando mi plata para poder llegar a Cuba y ayudar en lo que pueda" se ilusionó.



Típico de los cubanos, a Melgarejo y Herrera les gusta el baile, la rumba como ellos le llaman: "Tratamos de enseñarle a los chicos pero los argentinos son duros. Le decimos que muevan la cintura y mueven los brazos", aseguraron entre risas los cubanos que esperan este sábado alcanzar la gloria con Obras y hacer historia también para su país.

Sin rivalidades. Los cubanos pusieron paños fríos a la rivalidad que une a Obras con UPCN. Melgarejo opinó: "En San Juan el 60% son hinchas de UPCN por los últimos logros, pero Obras tiene equipo y supimos derrotarlos".

"Queremos revivir la historia de Obras. Ganar la Liga es un sueño que quiero hacer realidad".

"Es algo histórico lo que vivimos. Queremos la Copa para Obras, San Juan y para Cuba".

Mañana comienza el show y la definición

El tercer encuentro de la serie final de la Liga Argentina entre Obras y Bolívar se disputará mañana a las 21 horas en el Aldo Cantoni. Las entradas para los socios podrán adquirirse en el club, ubicado en calle 25 de Mayo, de 18 a 20 horas, mientras que los no socios podrán abonarla en las puertas del Cantoni mañana desde las 18,30. Las populares tienen un valor de 100 y 120 pesos para socios y no socios, respectivamente, mientras que las plateas costarán 200.



Marcelo Tinelli, reconocido simpatizante de Bolívar podría hacerse presente en San Juan. El conductor que estuvo presente en las dos primeras finales y que estuvo en San Juan hace casi un mes para mantener una cita con el gobernador Sergio Uñac, llegaría nuevamente sólo si su equipo logra el triunfo mañana.