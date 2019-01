Peter, la estrella. El rubio del Bora sigue siendo el más requerido por los fanáticos. En el hotel, en las rutas o en el supermercado muestra su carisma.



A tres días del inicio de la Vuelta a San Juan Internacional, los cuatro equipos World Tour que ya se encuentran en la provincia continuaron ayer con sus entrenamientos. La estrella sin dudas es Peter Sagan. Y el ex tricampeón del mundo se sumó a la practica de su equipo, el Bora Hansgrohe, ayer por la mañana en su primer contacto con las rutas sanjuaninas. Sagan no había podido pedalear el martes cuando hizo su arribo y recién ayer aprovechó para viajar junto a sus compañeros por la ruta Interlagos. Por la tarde se dio tiempo para comprar en el supermercado que se encuentra a metros del hotel donde se hospeda y no tuvo ningún problema en sacarse fotos con sus seguidores. Fernando Gaviria, el colombiano del UAE, también es ampliamente requerido por los sanjuaninos apasionados.

El Deceuninck Quick Step con sus figuras, el francés Julian Alaphilippe y el belga Remco Evenepoel, transitaron junto al Bora en el ascenso al paredón del Dique de Ullum y en gran parte de la Ruta 60, mientras que el Lotto Soudal del belga Jelle Wallays eligió el circuito del Villicum para este entrenamiento de miércoles.

En tanto que mañana se espera expectante la llegada del Movistar con el colombiano Nairo Quintana y de los equipos restantes.