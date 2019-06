La estrella. Mohammed Salah fue una de las piezas fundamentales para la coronación del Liverpool en la Champions. El futbolista manifestó su alegría por su gran nivel.





Mohammed Salah, futbolista del Liverpool, afirmó después de ganar la Liga de Campeones al Tottenham (2-0), que para un egipcio como él llegar a un nivel como el de ganar la máxima competición continental "es increíble".



"Todos están contentos ahora. Yo lo estoy después de jugar la segunda final seguida y finalmente hacerlo 90 minutos. Todos hicieron su mejor esfuerzo hoy, no hubo grandes actuaciones individuales, todo el equipo fue increíble", dijo.



"Veremos el VAR la próxima temporada, pero me gusta mucho. Me he sacrificado mucho por mi carrera. Fui de un pueblo a El Cairo y ser un egipcio en este nivel es increíble".



El defensor holandés Virgil van Dijk fue elegido como "Jugador Más Valioso" (MVP). El buen desempeño de Van Dijk para frenar los pocos ataques de los "Spurs" fue clave para que Liverpool se proclamase campeón de Europa por sexta vez en su historia. Tras recibir hace dos semanas el premio al Mejor Jugador de la Premier League, Van Dijk redondeó así una temporada 2018/19 de ensueño.



El defensa de los "Reds", de esta manera, tomó el relevo del galés Gareth Bale, quien había recibido dicho galardón en la anterior final celebrada en Kiev (Ucrania) y en la que Real Madrid superó precisamente a Liverpool por 3-1.

"Me siento aliviado. Las últimas veces nos habíamos ido con la medalla de plata".

JURGEN KLOPP - Director técnico de Liverpool

Los ojos del mundo en ella

Un momento de confusión se vivió durante la final de la Champions cuando una mujer obligó a detener la final (iban 17mPT). Una joven rubia vestida con un traje de baño enterizo y zapatillas blancas se metió en la cancha y obligó a parar el juego. Kinsey Wolanski, lo hizo para promocionar la página de su novio el ruso-americano Vitaly Zdorovetskiy. Juntos protagonizan grabaciones de viajes alrededor del mundo y bromas pesadas.