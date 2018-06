Se perfila. Jorge Sampaoli dispuso una práctica de fútbol ante el seleccionado Sub 20 durante el entrenamiento que el combinado nacional realizó en la ciudad deportiva de Barcelona.

Tras una jornada agitada por haber rechazado la invitación del papa Francisco a una audiencia privada en el Vaticano y la suspensión del partido amistoso contra Israel, la cabeza de Jorge Sampaoli no se detiene y continúa buscando el mejor once para el debut en la Copa del Mundo Rusia 2018 ante Islandia, el sábado 16 en Moscú.



Ayer, en un trabajo táctico con dimensiones reducidas contra los sparrings (un seleccionado Sub 20 comandado por Sebastián Beccacece), el estratega del conjunto nacional apostó por los mismos once que jugaron el martes, pero con una salvedad en la ofensiva: Manuel Lanzini jugó por izquierda y Ángel Di María por derecha.



Los jugadores de campo que formaron parte de este ensayo fueron: Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Maximiliano Meza; Ángel Di María, Lionel Messi, Manuel Lanzini; y Sergio Agüero.



La mejor noticia fue la presencia de Mercado, quien parece estar en perfectas condiciones para el debut.



En lo que respecta al tema arqueros, Sampaoli ya dio un indicio importante, ya que colocó en el equipo rival a Willy Caballero (el DT suele poner para los suplentes a su portero titular). De esta manera, el hombre del Chelsea se perfila para ser el "1" en Rusia. Mientras que Nahuel Guzmán tuvo acción en el otro equipo.



Hicieron ejercicios de presión frente a los sparrings con la cancha agrandada, en lugar de hacerlo en espacios reducidos, como era habitual. Y no estuvo el defensor Federico Fazio, que el pasado martes había viajado a Sevilla para reencontrarse con su mujer, que dio a luz a su primer hijo, Tomás. Tampoco Cristian Pavón, con un cuadro de faringo-amigdalitis.



Ayer, Islandia anunció en sus redes sociales que vestirá su camiseta suplente, de color blanco, en su debut en el Mundial de Rusia 2018 ante la Argentina el sábado 16 de junio en el Otkrytie Arena de Moscú.



En consecuencia, los dirigidos por Jorge Sampaoli utilizarán su casaca alternativa, de color negro y con vivos celestes y blancos. Por lo que el debut no tendrá a la Selección con los tradicionales colores y quedará para los posteriores encuentros.





"Que sea tomado como un mensaje de paz"



En una breve conferencia de prensa de 3 minutos y 40 segundos, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, justificó la suspensión del partido amistoso ante la selección de Israel y pidió disculpas por el abrupto cambio de planes.



"Simplemente quiero decirles que en el día de ayer (por el miércoles) se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso ante Israel. Quiero pedirles disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los israelíes que sacaron las entradas y a los chicos que iban a ser parte de las acciones que se iban a realizar como un aporte para la paz", introdujo.



Según argumentó desde Barcelona, asumió la responsabilidad de la decisión adoptada y justificó: "Lo vivido en las últimas 72 horas, las acciones, las amenazas, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad es la de bregar por la salud y la integridad física de toda la delegación y en mi función tomé esta decisión. Quiero que sea tomado como un mensaje de paz".



Y agregó: "El fútbol no es más que un juego, un deporte que trasciende fronteras, que tiene que ser entendido como un deporte, como algo que dura 95 minutos (sic), con algo que no tiene nada que ver con la violencia. Los que piensan que somos ignorantes creo que nos subestiman, estamos ante una realidad que lleva 70 años, porque hace 70 años que se viven estas situaciones".