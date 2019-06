Protesta. Los jugadores de San Jorge no quisieron disputar lo que restaba de la final ante Alvarado por el mal arbitraje.

San Jorge de Tucumán enviará en las próximas horas una nota al Consejo Federal de la AFA para avisar que no seguirá compitiendo en el torneo Federal A "al menos mientras las actuales autoridades sigan en el cargo", ya que entiende que los torneos "están direccionados para favorecer a determinados equipos".



"El camino es corto y no nos dejan otra alternativa", indicó Marcelo Sáez, uno de los fundadores del club y palabra autorizada de la institución, al confirmar la posibilidad que comenzó a manejarse en Mar del Plata.



San Jorge decidió no seguir jugando el partido contra Alvarado que definía el segundo ascenso a la B Nacional por considerar que el árbitro Adrián Franklin los perjudicó.



Sáez explicó que no elevará "ningún reclamo" por lo sucedido en la final del Federal A.



"No tiene sentido reclamar porque todas las notas que se envían terminan en el cesto de la basura", señaló el dirigente a los medios locales y confirmó que anunciarán al Consejo Federal que no seguirán participando en el Federal A ni en otra categoría "al menos mientras sigan las actuales autoridades".



"Todos los torneos están direccionados para que algunos equipos puedan ascender y si bien esta vez nos tocó a nosotros, ya lo sufrieron antes otros clubes", agregó Sáez.



Los jugadores del equipo tucumano se sentaron en el campo de juego, al comenzar el segundo tiempo en protesta por la tarea del árbitro.



Luego se retiraron al vestuario cuando perdían 1 a 0 y jugaban con nueve futbolistas por las expulsiones de David Valdez y Maximiliano Guardia.



El plantel del "Expreso Verde" llegó ayer en la mañana a Tucumán en un vuelo de línea y sus integrantes transmitieron las diferentes sensaciones generadas por lo sucedido en Mar del Plata: bronca, impotencia y resignación.



El técnico Víctor Godoy explicó que la decisión de no seguir jugando fue tomada en conjunto por "los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes" y definió lo sucedido en la final como "algo vergonzoso, que le hace daño al fútbol argentino".



"Duele mucho que te arrebaten de esta forma el sueño de un grupo de jugadores que se esforzó y trabajó durante un año con la ilusión de progresar, porque todos tienen familias y buscan lo mejor para ellos", indicó el entrenador.



El entrenador dijo que estaba todo preparado para favorecer al local y resaltó que "estuvo todo a la vista y no hay nada para agregar: tuvimos siete amonestados y dos expulsados", expresó.

Corta vida



La vida deportiva de San Jorge comenzó hace 11 años en el torneo de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol y, tras ganar dos títulos locales, pasó a competir en los torneos organizados por el Consejo Federal. Una trayectoria meteórica con una gran mancha desde el domingo.