Demoledor. San Martín de Rodeo tiene la fórmula ganadora en la Primera Fase de la Copa de Campeones. Ganó sus 5 partidos con un promedio de 6 goles por cada juego.

La Copa de Campeones es la fiesta de cada rincón de San Juan. Conjuga sentimientos, sensación de pertenencia, orgullo auténtico pero además tiene ese plus de competitividad que ha llevado a una evolución notable en cada partido. Hay clubes que con solo jugarla, ya tocan el cielo con las manos pero muchos más quieren ganarla. Se arman para eso, juegan para eso y muestran credenciales. Iglesia ha sido en los últimos 5 años una de las plazas que más evolucionó. Con los desaparecidos Federales C y B más la Copa, el fútbol iglesiano ganó espacios, respeto. Lo que alguna vez lograron San Lorenzo, San Martín, Sportivo Iglesia y Los Andes de Tudcum marcó un antes y un después y en esta edición 53 de la Copa, el que demostró que juega para ganarla es San Martín de Rodeo. El Verdinegro es hoy el primero de la General, con números que meten miedo. Cinco jugados, cinco ganados, 32 goles a favor, apenas 2 en contra, con el goleador del certamen en sus filas -Victorio Martiní- y muchas aspiraciones de ganar la Copa, a la que entró con los tiempos justos tras la deserción del campeón vigente, Los Andes, y del campeón del Oficial de la Liga Iglesiana, San Lorenzo.



Pero para armar esta campaña, San Martín apostó a ganador. Con el respeto ya ganado en el ambiente, sumó 6 incorporaciones del fútbol capitalino. Llegaron así Victorio Martiní, Lionel Alcaraz, Walter Costa, Ramiro Sisterna, Nahuel Altamirano y Cristian Castro. Dirigidos por un conocedor del fútbol de la región como Rafael Hugo Manrique quien está secundado por Matías Montaño, el Verdinegro buscó lo mejor de lo mejor de la Liga Iglesiana.



De San Lorenzo, del eterno rival, llegaron el volante Rolando Castillo, Emiliano Guajardo, Diego Díaz e Ismael Díaz. De Los Andes de Tudcum sumó a los hermanos Rodrigo y Leonardo Caballero y a Erik Muñoz. Además, de Pismanta de Las Flores, incorporó a Gabriel Muñoz. Un plantel completo, con experiencia de sobra desde el mismo arco hasta el último delantero. Lio Alcaraz pasó por Los Andes de Tudcum y antes había ya jugado Federal B con Villa Obrera, Del Bono. Walter Costa es producto de Trinidad pero paseó su categoría hasta por el fútbol de Altos Hornos Zapla de Jujuy. Los Caballero, Rolando Castillo, Emiliano Guajardo fueron parte de la gesta de este mismo San Martín cuando ascendió del Federal C derrotando a Andes Talleres de Mendoza.

Victorio Martiní es su goleador con 21 tantos en apenas 5 partidos de la Fase Clasificatoria.

Les sobra experiencia, fútbol y goles. Victorio Martiní es su carta goleadora y llegó ya a los 21 tantos en los 5 partidos, habiendo marcado el último fin de semana 7 goles ante Los Andes de Barreal al que San Martín derrotó por 11 a 0. En las posiciones Generales de la Copa, que servirán luego para ir armando los cruces de Octavos de Final, San Martín tiene puntaje ideal al igual que Sarmiento de Media Agua, Cienaguita, ADA de Albardón y Florida de Jáchal, pero en la diferencia de goles es donde saca la gran luz porque duplica al Decano sarmientino en cantidad de tantos a favor, con una diferencia a favor de 30 goles, algo que será indescontable para el resto si es que lo igualaran en puntos.



La temporada de la Liga Iglesiana fue corta y parecía que los problemas económicos dejaban sin representante en la Copa, los aportes del municipio y el respaldo de las empresas y proveedoras mineras pusieron en cancha a San Martín que a fuerza de goles es sensación en la fiesta del fútbol de tierra adentro. Se armó para ganar la Copa y ya está al menos en la buena senda.



Postergan la última fecha



Es el momento de las definiciones y sabiendo que restan por clasificar 7 equipos para terminar de armar los Octavos de Final de la Copa de Campeones, desde la Policía de San Juan se informó a los dirigentes de la Federación Sanjuanina de Fútbol que a raíz del operativo por la Fiesta del Sol no hay adicionales disponibles para este fin de semana. A raíz de ello, el presidente Nacif Farías en consenso con los presidentes de todas las ligas optaron por la suspensión de la sexta fecha de la Fase Clasificatoria, mientras analizan la posibilidad de jugarla entresemana.



Sabiendo todo lo que habrá en juego, Farías remarcó la decisión: "Todos quieren clasificar y es necesario que disputen sus partidos sin ventajas para nadie. La idea es programar todos los involucrados en el mismo día y horario pero tras el informe de la Policía de San Juan, se decidió la postergación. Se evalúa la chance de jugar en la semana pero es complejo porque la actividad en cada departamento es distinta. Vamos a reunirnos para definir".