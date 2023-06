Pasó Copa Argentina, pasó el triunfo y en el Atlético San Martín ya se puso en marcha el Operativo Mendoza de cara al partido del domingo a las 15.10 en el Parque mendocino visitando a Gimnasia y Esgrima por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional. Tras el triunfo ante Aldosivi, hubo regreso inmediato a San Juan y este jueves el técnico César Monasterio empezó a moldear la probable formación que irá por un triunfo ante el Lobo mendocino, descontando que en cancha estará la formación habitualmente titular, con pocos cambios en el modelo y la chance de un retoque de nombres, en especial en el ataque.

El sábado 24, a las 16.30, San Martín recibirá a Patronato de Paraná por la fecha 22

La ausencia de jugadores clave como Alejandro Molina, Augusto Aguirre, Benjamín Borasi y Matías Donato en el equipo que jugó por Copa Argentina fue previsión del técnico, apuntando a todo lo que estará en juego en el clásico en el Parque de este domingo. Acorde a estos cuidados y si bien entre hoy y mañana se terminará de confirmar la formación sanjuanina, es casi un hecho que los once de arranque serían casi los mismos que comenzaron contra Alvarado el pasado viernes, aunque la duda pasaría por la presencia de Matías Donato desde el comienzo o que Luciano Gordillo comience de titular, tras los problemas musculares del ex Atlanta que lo sacaron del partido contra los marplatenses muy temprano. El resto, iría igual aunque Monasterio ha combinado dos sistemas, volviendo tal vez al modelo de visitante con dos líneas de cuatro, mediapunta y un delantero. Para eso, los nombres no se varían, pero si se modifican las posiciones, retrasando a Benjamín Borasi a la posición de volante por la derecha, juntando a Pelaitay y Blanco como volantes centrales y abriendo a la izquierda a Francisco Grahl, quedando Sebastián González flotando de mediapunta.

Todo eso se terminaría de definir en las dos últimas prácticas en San Juan antes de viajar a Mendoza para esperar el partido contra El Lobo. La última palabra la tiene Monasterio y en eso, el entrenador sanjuanino tiene todo más que claro.

> Estudiantes abre contra Temperley

Estudiantes de Río Cuarto, con el debut de Iván Delfino como entrenador, recibirá hoy a Temperley en el arranque de la 21ra fecha de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional de fútbol. El encuentro se jugará en el Estadio Antonio Candini, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con el arbitraje de Nelson Sosa y televisado por TyC Sports.

Estudiantes viene de empatar de visita ante San Martín de Tucumán con la interina conducción de Seferino Flores, tras el alejamiento de Marcelo Flores y antes del debut de Delfino. Temperley, con José María Bianco como DT, hace cinco jornadas que no gana, con tres empates y dos derrotas. Por ahora, con 28 unidades, el "Gasolero" está ingresando al reducido por el segundo acceso, mientras Estudiantes apenas reúne 20 unidades. El sábado, el líder Agropecuario jugará contra el Deportivo Morón.