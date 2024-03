No será una noche más. Ser puntero tiene es gustito especial que siempre atrapa y potencia todo y en este presente del Atlético San Martín es uno de esos momentos del que no quiere bajarse. Por eso hoy, cuando a las 21.30 reciba a uno de los grandes del ascenso como Quilmes, el Verdinegro irá por un triunfo más como local que consolide su gran arranque de temporada con tres victorias en San Juan en tres presentaciones. El rival, que viene también en el lote de arriba, no será sencillo, pero para San Martín será tal vez esa prueba de fuego para demostrar que no es casualidad que hoy mande en la Zona A de la durísima Primera Nacional.

En lo futbolístico, después del empate de la semana pasada en Los Polvorines, el entrenador Pancho Martínez optó por sostener lo que ya puso en cancha y se repetirá la formación que arrancó contra San Miguel. Con Federico González en el ataque por el aún lesionado Nico Franco y con Escalante de titular aún cuando Jonathan Zacaría ya estaba recuperado. El modelo, no cambia. Los nombres tampoco y la actitud de ser protagonista siempre menos. Con eso, San Martín irá por tres puntos más que lo perfilen ya entre los aspirantes a pelear la parte alta aunque a esta historia 2024 le queden demasiados capítulos por delante. Borgogno será el arquero, mientras que en la defensa estarán Molina y Álvarez por los laterales y en la zaga central Heredia con Sienra. En el medio, López García, Nico Pelaitay, Escalante y más suelto Gutiérrez y de punta, Casa y Federico González. Enfrente estará el Quilmes que dirige Darío Franco y viene de empatar de local con Arsenal. Con un par de nombres de categoría y recorrido en el ascenso como Fabián Bordagaray, el Cervecero tratará de hacerse fuerte en San Juan, sabiendo de la localía que potencia a San Martín.

Con tres puntos menos descontados por los incidentes en el Reducido de la temporada pasada, Quilmes quiere prenderse y bajar al Verdinegro sería el golpe de efecto que está buscando. San Martín ya mostró que de local es complejo para el que llegue. Alvarado, Gimnasia de Jujuy y Ferro fueron víctimas del andar verdinegro en el Pueblo Viejo. Ahora, Quilmes es el desafío para un equipo que quiere quedarse arriba y seguir ilusionándose. Apunta alto, quiere más y hoy tendrá una prueba de fuego.

Para mañana

En esta Zona A, la programación de la fecha 7 seguirá mañana con tres partidos.A las 15.30 horas, Chacarita recibirá a Defensores de Belgrano; a las 16, Tristán Suárez será local de Gimnasia de Jujuy y a las 17.35 All Boys jugará en Floresta con Deportivo Maipú.