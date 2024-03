Este miércoles fue día de fútbol para el Atlético San Martín de cara al partido de mañana a las 21,30 con Quilmes por la fecha 7 de la Zona A y para el entrenador José María Martínez el panorama no tiene demasiadas variantes en el horizonte verdinegro. Es que la lesión de Nicolás Franco lo tiene marginado nuevamente y la apuesta sería por Federico González en el ataque acompañando a Maximiliano Casa, autor de tres goles en la temporada. Así, la dupla ofensiva no cambiaría y la única posibilidad de variantes podría darse en el mediocampo ya que el volante Jonatan Zacaría tiene el alta médica tras su desgarro y está en condiciones de jugar. La chance de su regreso sería en el lugar de Escalante en la franja central del equipo pero no está confirmada para nada. El que si estará de entrada nuevamente será el defensor Agustín Sienra quien había salido ante San Miguel por una molestia muscular pero ya se recuperó totalmente. Además, el que sigue en su puesta a punto es Sebastián González que volvió a tener minutos ante San Miguel ingresando desde el banco y es opción.

Repasando, el probable equipo para mañana sería con Borgogno en el arco; Ale Molina, Heredia, Sienra y Dante Alvarez en la defensa; Santiago López García, Nico Pelaitay, Escalante o Zacaría y Gutiérrez en el mediocampo; Maxi Casa y Federico González en el ataque.

El plantel de San Martín volverá a entrenar este jueves en horario matutino, luego repetirá ese horario el viernes desde el mediodía quedará ya concentrado esperando el cruce contra Quilmes que irá por la señal de TyC Sports. Remarcando que por la fecha 8, San Martín volverá a ser televisado cuando el jueves 21 visite a Talleres de Remedios de Escalada a partir de las 15,30.