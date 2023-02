APRETADO. Sebastián González intenta controlar ante la marca de Vera, en el primer tiempo. San Martín no tuvo respuestas y terminó empatando en San Juan.

Otro paso en falso. Otra fecha en San Juan sin poder festejar para Atlético San Martín que no pudo con Güemes de Santiago del Estero para terminar empatando sin goles en su segunda presentación como local en el Pueblo Viejo. Fue un 0-0 más que merecido por ambos porque en un partido de discreto nivel, el Verdinegro no pudo soltarse para poder ganarlo. Con dos esquemas, uno en cada tiempo, y apostando a todo lo que tenía.

De mayor a menor se podría sintetizar sin temor al error lo que San Martín hizo en el primer tiempo. Es que arrancó con la posesión, con la iniciativa y con el argumento de asociarse en corto para llegar. Así, a los 7" Llano tuvo la primera ocasión tras una maniobra con Borasi pero definió al primer palo desviado. Luego, a los 10", el turno de Borasi fue para terminar una jugada en la puerta del área, obligando a la tapada del arquero Romero. Pero lamentablemente fue lo último profundo y colectivo en San Martín porque entró en el limbo, se quedó sin ideas y empezó a meter pelotazos largos. Así, el libreto se le hizo sencillo a Güemes que se acomodó bien atrás, luchó lo que pudo en el medio y terminó controlando sin sobresaltos casi, las intenciones del Verdinegro. Sobre los 32" y de un pelotazo frontal, San Martín casi encuentra la apertura del marcador cuando Arturia ganó la espalda de Escudero pero no pudo definir cuando estaba mano a mano con el arquero santiagueño. Luego, San Martín fue más ganas que ideas y con eso, terminaría cerrando un discreto primer tiempo. En el complemento, el técnico Yllana leyó esa impotencia en San Martín y decidió cambio de esquema con dos líneas de cuatro y dos puntas, con Nico Franco para acompañar a Arturia arriba. Así el Verdinegro tuvo más profundidad en el inicio y a los 2" generó una chance cuando Arturia no alcanzó a definir tras un buen pase. A los 5", Ezequiel González tuvo su chance y definió suave ante Romero desperdiciando otra oportunidad en este buen inicio en San Martín. Pero así como pasó en la etapa inicial, esa lucidez se esfumó y San Martín quedó atrapado en su impotencia. A los 35" hubo un penal a Ludueña que el árbitro Novelli ignoró, en una situación que pudo haber cambiado todo. Yllana se jugó el resto. Metió dos puntas más, apostó al ataque pero San Martín no tuvo los argumentos para resolverlo. Fueron centros frontales, intenciones más que propuestas para terminar sin festejos ante su gente. Güemes se defendió más, se acomodó para sumar el punto y el Verdinegro terminaría masticando esa frustración de haber hecho todo lo posible sin terminar de comprender que su gran rival hoy es el mismo San Martín. Un equipo que no encontró las respuestas para resolver lo que el rival le propuso.

EL RESTO

Quilmes se prendió y Almagro no perdonó

Triunfo. Almagro se hizo fuerte de local para vencer al golpeado Estudiantes de Caseros.



Quilmes (9 puntos) alcanzó a Estudiantes (9) en la cima de la zona B del torneo de la Primera Nacional, al doblegar por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2), en partido válido por la tercera fecha. El goleador Federico Anselmo anotó a los 16 minutos del primer tiempo y a los 39m. del segundo para un elenco "cervecero" que logró su tercer triunfo consecutivo. Por la misma sección, en tanto, Atlanta (4) obtuvo su primer éxito en el certamen, al doblegar como visitante a Deportivo Madryn (4), por 1-0, con un tanto marcado por Diego Becker, a los 4 minutos del primer tiempo. En tanto, Ferro (2) continúa sin ganar en el campeonato e igualó 1-1 con Brown de Adrogué (1).

Flandria (3) sumó su tercera igualdad consecutiva ante Patronato de Paraná (3), con el que empató finalmente 1-1. Almagro (6) derrotó en José Ingenieros al alicaído Estudiantes de Río Cuarto (1), por 1-0, con el tanto conseguido por Francisco Solé.



> Peñarol, en marcha

Tras la convulsionada suspensión del presidente Oscar Cuevas, en Peñarol se puso en marcha el ciclo de Salvador Mónaco en la cancha, jugando un preparatorio contra la Primera local que dirige Mario Pacheco. Hasta el momento los refuerzos confirmados de Peñarol son el arquero Octavio Vallejo; los defensores Emanuel Yori, Jesus Colazo, Marcos Coria, Elbio Villagra; los volantes Julio Cardozo, Gabriel López, Tomas Gerstner, Agustín Godoy y los delanteros Luis Estopiñan y Leandro Condorí. Además, está muy cerca el regreso de Matías Garrido y el enganche Jonathan Tello está siendo observado por el cuerpo técnico.