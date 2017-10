Recuerdo. El pasado 27 de marzo jugaron en el Bicentenario y fue triunfo de Boca sobre San Martín. Ahora se reencontrarán.



Lo que parecía imposible hace apenas algunos años, ahora está al alcance de la mano y ver a San Martín mezclado contra los colosos de Argentina ya no es sueño. Es una realidad que mañana volverá a escribir otro capítulo cuando el Verdinegro y Boca Juniors se enfrenten por la Copa BBVA-Banco Francés desde las 21,15 en el estadio del Bicentenario en Pocito. En esta presentación posible por la fecha FIFA que saca de competencia local, los sanjuaninos tendrán la chance de ver al actual campeón frente a San Martín que llega más que entonado tras la victoria sobre Rosario Central del pasado domingo. Apurando el paso para este compromiso, los dos equipos ya están perfilando sus posibles formaciones que tendrán algunas ausencias, en especial del lado de Boca por las convocatorias a los diferentes seleccionados y abriendole las puertas a nombres que tienen necesidad de rodaje. El caso de San Martín no es distinto en la idea de darle minutos a otros nombres que no son titulares habituales, sabiendo que hay mucho en juego en la Superliga y que no sobra plantel como para arriesgar sin necesidad. Pero claro, jugar contra un grande motiva y en eso, los jugadores del Verdinegro ya están más que metidos.



En cuanto a la venta de entradas que continuará hasta mañana viernes inclusive, el ritmo ya superó el 50% de la capacidad del estadio y se espera cancha casi llena por la impronta del hincha sanjuanino, que siempre espera el último momento para decidirse por ir al estadio. Los precios son de 200 pesos para las Populares, 400 para la Platea Este y de 700 para la Platea Oeste.



En cuanto a la organización y distribución de las parcialidades, la organización decidió que la Popular Norte esté destinada a los hinchas del Atlético San Martín, mientras que la Popular Sur sea de Boca Juniors, repitiendo la forma de acceso tal cual se instrumentó cuando se jugó el Superclásico entre Boca y River. En tanto que en el tema de los estacionamientos, es un hecho que se ampliará la capacidad en el mismo predio ya que no estará la carpa VIP que estuvo en el Superclásico y que habrá acceso al playón central, además de los playones de cada cabecera.



Respecto de la llegada del plantel de Boca Juniors, quedó confirmado que el equipo de Guillermo Barros Schelotto estará en San Juan en horas del mediodía de mañana, para instalarse en el hotel y luego ir directo al estadio. Luego del encuentro, está previsto que vuelen de inmediato a Capital Federal para seguir con su agenda.



Se viene otro de los partidos que hacen historia en el fútbol de San Juan y por tercera vez otro grande estará cara a cara contra San Martín. En marzo, Boca le ganó 2-1 por el campeonato que luego conquistaría, mientras que después San Martín se midió contra River en el primero de los partidos de esta serie organizada por el Banco Francés y perdió en los penales tras igualar 1-1. Ahora, llega Boca y el Bicentenario vuelve a ser el escenario de un partido imperdible.