"La pensé un poquito, pero me decidí de una: era cumplir un sueño realmente". Cuando muchos de los chicos de su edad piensan más en la diversión que en otra cosa, Santiago Nesman, a sus 18 años, debió tomar una decisión más que importante en lo que es su carrera dentro del básquetbol: irse a vivir al Sur de Italia, más precisamente a Matera, para jugar en el Virtus Matera los play off de la cuarta categoría de aquel país. El alero, formado en las inferiores de Ausonia, tuvo un gran rendimiento en la recta decisiva a tal punto que su aporto contribuyó a que club italiano ascendiera a la "C".

Ahora, la importante novedad es que el club le manifestó a Santiago que desea cumplir la cláusula del contrato que marca que "lo tendrá una temporada más en el plantel principal".

"Fue un cambio muy grande el que me tocó hacer, pero no había mucho que pensar y entiendo que tomé la decisión correcta. El básquetbol en mi vida es muy importante y en base a eso decidí con mi familia tomar esta opción", destacó Santiago, quien estará en la provincia de descanso hasta agosto para luego volver a su club, que según comentó se prepara para dar un nuevo salto de categoría. En Italia, Nesman, que es hijo del ex-basquetbolista Andrés, se debió adaptar al cambio de idioma, de cultura y en la faceta deportiva a otro juego. "En Italia es más que nada todo táctico, no se corre casi nada o muy poco. Es más pensante la forma de jugarlo. Eso costó al principio pero me adapté bastante bien", enumeró sobre lo que vivió dentro de la cancha en el Virtus.

Santiago contó que cuando vuelva quiere conocer lo que más pueda de Italia.

"La verdad es que no sabía mucho de italiano, pero me las fui arreglando de a poco con palabras clave para comunicarse. Además, había otro argentino en el plantel (Felipe Fernández) que había llegado un mes antes que yo y con él anduve para todos lados. Fue una gran ayuda para mi adaptación", resumió sobre la vida fuera del parqué.

Nesman tuvo esta oportunidad luego que un entrenador lo viera en la concentración con la preselección Argentina U18 que se hizo en La Rioja. Si bien no quedó en el plantel definitivo, sus cualidades le permitieron ganarse esta oportunidad y busca continuar en el Viejo Continente. Sus primeros pasos los dio en Ausonia, para luego recalar en Inca Huasi y tener su participación en Jáchal Básquetbol cuando el equipo ascendió a la Liga Argentina. A su vez, fue campeón en San Juan con el combinado provincial de los Binacionales y este año resultó subcampeón en San Luis.

Uno de tres sanjuaninos en Europa

Al caso de Santiago Nesman, se le suman dos jugadores de nuestra provincia que están compitiendo en el Viejo Continente. El otro que se encuentra en Italia es Nahuel Guzmán, formado en el club Urquiza y proveniente de una familia histórica de dicha institución. En su caso, disputó la tercera categoría de aquel país jugando para el Virtus Basket Molfetta.

La intención del también alero es poder continuar en aquel equipo haciendo aún más importante su experiencia, pero es algo que se definirá con el club en las próximas semanas.

Mientras que en España se encuentra Juan Hierrezuelo, otrora elegido "El deportista del año" por DIARIO DE CUYO en su edición de 2018 cuando se había coronado un tiempo antes en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El interno formado en Ausonia está en el Valencia Basket jugando la Liga LEB Plata de aquel país.