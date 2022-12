Luego del triunfo ante Polonia que aseguró la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, el entrenador Lionel Scaloni se mostró molesto por los pocos días de descanso para el choque ante Australia, al tiempo que analizó la victoria y destacó el trabajo de sus dirigidos.

"Me parece una locura que salimos primeros y tenemos que jugar tan rápido los octavos de final", lamentó el entrenador durante la conferencia de prensa en la que también se quejó por uno de los goles anulados a Lautaro Martínez frente a Arabia Saudita.

Sobre la victoria ante Polonia, el DT se mostró "satisfecho con el encuentro que hicimos", ya que consideró que "no era un partido fácil. Había que jugar y ganar contra un equipo al que le servían dos resultados".

"Fue un partido muy difícil pero lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores han hecho un encuentro muy bueno, muy completo. A veces las cosas no se dan pero no dejar de buscar da sus frutos. Vimos que ellos no defendían del punto del penal hacia atrás, por eso buscábamos el centro atrás. Por suerte se nos dio", analizó Scaloni.

"Al término del primer tiempo les dije que estábamos bien. Por derecha los ataques eran más fluidos y teníamos que intentarlo ahí. Se nos dio el gol al minuto del segundo tiempo y eso nos tranquilizó", añadió el DT.

Sobre el futuro del equipo nacional en el certamen, con Australia el próximo sábado, señaló: "Todos son partidos difíciles. A nosotros nos ganó Arabia y nadie lo esperaba. El fútbol hoy es partido a partido. Incluso jugando bien podés perder. El que piense que Australia será un partido fácil está equivocado".

"Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos a nada, somos un equipo difícil que va a dar pelea. No corresponde pensar que por ganar hoy vamos a ser campeones. Este equipo juega de una manera y no íbamos a cambiar por perder un partido", remarcó Scaloni.