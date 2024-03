El DT de la Selección Argentina habló en conferencia por primera vez desde el día que puso en duda su futuro y, tras la confirmación de su continuidad hace un tiempo, ayer aseguró que lo hizo sin plazos. Además, reveló que tuvo charlas con los jugadores y habló de la lista para la Copa América.

El DT de la Albiceleste explicó la situación que atravesó como para replantearse a fin de año pasado si seguir o no al frente de la Selección, y sostuvo que ahora que confirmó que se queda, no lo hizo con plazos: "En el fútbol nunca se sabe, sigo y punto", aseguró.

"Necesitábamos un poquito parar la pelota, había sido un año difícil más allá de haber ganado, donde habían pasado muchas cosas. Había algunas cosas personales en las cual había que pensar y a partir de ahí, tomar decisiones. Nos juntamos con los que pensábamos que teníamos que hablar, comentamos nuestras inquietudes y lo más importante es saber que estábamos todos fuertes para seguir", explicó el DT.

En ese sentido, Scaloni reconoció que tuvo charlas mano a mano con varios de los referentes de la Selección antes de tomar la decisión de continuar al frente del equipo. Messi, Di María Lautaro Martínez, Otamendi, De Paul y Pezzella son los que nombró el entrenador: "Con los que creía que tenía que hablar. Son gente en la que confío mucho, que quiero un montón... Jugadores que han estado desde el primer día con nosotros y que nos ha dado un montón. Necesitaba hablar con ellos", expresó.

Posteriormente el técnico del seleccionado campeón mundial especificó algunos detalles con respecto al rival de esta noche: "Vimos ayer a El Salvador, hizo varios cambios lógicamente en relación a que el partido está muy justo con el nuestro. Lo analizamos y no voy a decir cómo vamos a jugarle, pero es un buen equipo, el entrenador tiene una idea muy marcada de juego. Está bueno enfrentar a rivales así, tenemos una idea de cómo jugarle pero nuestra esencia no cambiará. Los matices de enfrentar a un rival siempre los tenemos, pero la idea va a ser parecida a la que se viene dando".

También destacó que será difícil el armado de la lista para la Copa América. "Nos sobran jugadores para la Copa América, va a ser complicado armar la lista porque es de 23 y al Mundial fueron 26. Encima aparecieron nuevos jugadores. La idea es que jueguen la mayoría. No son pruebas porque la mayoría ya ha estado, pero va a haber alguna cara nueva seguramente en alguno de los partidos. Todavía no tengo decidido quiénes van a jugar mañana (por hoy) pero necesitamos probarlos y verlos.

> El amistoso de esta noche

La Selección Argentina de fútbol enfrentará esta noche a su par de El Salvador, en el primero de los dos partidos amistosos programados en los Estados Unidos, en los que contará con varias bajas por lesiones; destacándose las de su capitán y figura, Lionel Messi, y también de quien es su reemplazante natural, Pablo Dybala. Si bien Scaloni no confirmó el equipo, la probable formación contará con un par de dudas: Pérez por Otamendi, y Lo Celso o González, en la posición de McAllister. Di María iría desde el vamos. Álvarez y McAllister estarían en el banco, por la "carga" de partidos con sus clubes.

> La pelota rueda en todo el mundo

Aprovechando la denominada "Fecha FIFA", cuando se programan partidos por eliminatorias de copas o amistosos; ayer se disputaron cinco encuentros de la clasificación a la Eurocopa. Georgia venció 2-0 a Luxemburgo. Grecia goleó 5 a 0 a Kazajistán. Polonia también logró una victoria holgada 5 a 1 sobre Estonia. Gales hizo lo propio con Finlandia, por 4 a 1. Islandia dio el golpe al vapulear, a domicilio, a Israel por 4 a 1, y Ucrania batió, también como visitante a Bosnia por 2 a 1.

En partidos amistosos, Portugal venció a Suecia 5 a 2. Italia derrotó a Venezuela 2-0 (con dos goles del argentino Mateo Retegui), y anoche, al cierre de esta edición, jugaban Ecuador y Guatemala.

Entre los amistosos de hoy, se destacan: Chile (con el debut de Ricardo Gareca como DT) ante Albania; España vs. Colombia; Países Bajos vs. Escocia; Argelia vs. Bolivia; y Perú vs. Nicaragua.