Cubre. El volante de River, Enzo Pérez, controla el balón ante la presencia de José Sand, de Lanús.

Llegó a River y tuvo que tomar el rol de reemplazar a un gran goleador como Lucas Alario, quien se fue de manera sorpresiva al fútbol alemán. Y hasta ahora, Ignacio Scocco es una de las figuras de este equipo que está a un paso de la final luego que anoche marcara el tanto de la victoria para así llegar a siete gritos en esta Libertadores. "Estaba convencido que una me iba a quedar y tenía que estar atento para concretarla. Se hizo un partido duro y parejo, como sabíamos que iba a darse, y supimos resolverlo", destacó el punta quien agregó "resta mucho camino por recorrer, pero el objetivo inicial que teníamos de ganar sin recibir goles se cumplió".



Mientras que por su lado, el volante Enzo Pérez aseveró que "en el primer tiempo no estuvimos finos en la generación de juego. Lanús hizo su juego y nos complicó en varios pasajes. El equipo tuvo un cambio importante en el segundo tiempo y lo ganó de manera merecida".



En tanto, el volante Nicolás De la Cruz puntualizó que "se hizo un gran desgaste y se logró el triunfo que es lo que pretendíamos todos. El equipo hizo un buen segundo tiempo y en esa etapa se generaron muchas opciones para convertir. Se dio un paso importante, pero todavía no hay nada definido para la revancha. Lanús se hace fuerte en su cancha y hay que ir concentrados".



Debutó el VAR



El VAR, el sistema de asistencia arbitral por video, estuvo ayer por primera vez disponible, pero no se lo usó ni en una sola ocasión ya que el partido tuvo escasez de riesgos ante los arcos, por lo que el árbitro brasileño Wilson Sampaio en ningún momento necesitó utilizarlo.