Faltan horas para que la Selección Argentina de Básquet vuelva a jugar en San Juan, tras 14 años de sequía. Esta mañana, en rueda de prensa, Luis Scola habló sobre el choque de mañana ante Panamá, aunque de la latente posibilidad de su retiro.

El último bastión de la Generación Dorada aseguró que es la primera vez que visita la provincia y que tiene muchas expectativas para encarar la ventana, aunque sin restarle importancia a lo que vendrá. "Con los tres europeos (Nicolás Laprovittola, Facundo Campazzo y Patricio Garino) cambia un poco la cuestión porque son jugadores importantes, que van a jugar muchos minutos y nuestro equipo va a ser diferente", aseguró Scola, quien actualmente se desempeña en la liga China.

"La Generación Dorada no existe más desde hace años. El mundial puede ser uno de mis últimos torneos con la Selección. Puede ser hoy el último compromiso. Evidentemente el retiro está mucho más cerca que el inicio de mi carrera pero no tengo ninguna fecha marcada. Jugaré hasta que sienta que pueda dar una mano y hasta que me divierta jugando. Cuando no lo haga más, no jugaré mas", aseguró el referente de 38 años de edad, respecto a su retiro y agregó que no hay ninguna fecha prevista para eso. "Ni siquiera sabemos si vamos a jugar el Mundial...", concluyó.

Argentina - Panamá se disputará mañana, desde las 21, en el Estadio Aldo Cantoni.