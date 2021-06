El delantero Nicolás Orsini es el nuevo refuerzo de Boca Juniors, tras destrabarse la operación con Lanús, que recibirá una suma cercana a los 2.5000.000 dólares por el 50 por ciento de su pase.



En la negociación no entrarán los volantes Gonzalo Maroni ni Agustín Obando, quienes eran pretendidos por el "Granate", pero seguirán en el plantel que dirige Miguel Russo.



El presidente de Lanús, Nicolas Russo, había señalado el miércoles que la venta de Orsini a Boca estaba caída, pero hoy al mediodía -ante la presión del futbolista- y tras una conversación con Juan Román Riquelme, Boca elevó el monto del porcentaje que le corresponderá al club "granate" y se cerró la transferencia.



De esta manera, Orsini será el segundo refuerzo para el segundo semestre del año: el primero es el defensor Marcelo Weigandt, quien volvió de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata.



La idea de la dirigencia "xeneize" es incorporar a dos delanteros más, por lo menos uno que juegue en la posición de "9", ya que en este momento solo tenía en esa posición al juvenil Luis Vázquez.



En ese orden de prioridad, el club de la Ribera buscará concretar la llegada de Norberto Briasco, delantero de Huracán: Boca ofertó 2.5000.000 dólares por el cincuenta por ciento de su ficha.



En el medio apareció el interés por el punta Franco Di Santo, de San Lorenzo, quien no vería con desagrado desprenderse del delantero, tasado en 3.000.000 de dólares.



La búsqueda de un 9 también se orienta hacia el exterior, ya que el club de la Ribera mostró interés por Roger Martínez, jugador del América de México.



Si no prospera ese intento, Boca buscaría a Michael Estrada, delantero del Toluca de México, por el cual ofreció 2.700.000 dólares por el cincuenta por ciento de su ficha.



En las próximas horas, habrá una reunión entre Esteban Andrada, Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol boquense para cerrar su pase en 6.000.000 de dólares al Monterrey de México.



El tema a resolver es que hay un dinero que adelantó la dirigencia anterior (encabezada por Daniel Angelici) al futbolista por si era vendido en una suma superior a los 10 millones de dólares.



Como la venta al equipo mexicano es inferior a esa suma, Boca analiza cómo se puede descontar el monto adelantado.



Se presume que eso no sería obstáculo para trabar la operación, ya que el guardavalla que fue convocado en diferentes ocasiones a la selección argentina, tiene idea de seguir su carrera en el exterior: el club mexicano tiene todo acordado con Andrada y lo espera el martes próximo para comenzar la pretemporada.



Por último, el volante Agustín Almendra se incorporó hoy a la minipretemporada que realizan en el predio de Ezeiza los defensores Marcos Rojo y Weigandt.



El "Chelo" Weigandt expresó hoy en el canal de Boca su alegría por su regreso: "Estoy en el club desde los seis años y siempre soñé con jugar en Boca. Para estar acá tenés que estar el 120 por ciento en lo físico y de la cabeza".



Luego el lateral derecho recordó su paso por Gimnasia y a Diego Maradona, quien lo dirigió en ese club: "Siempre le voy a estar agradecido a Gimnasia por abrirme sus puertas, y al más grande de todos por haberme elegido".