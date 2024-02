A dos días de un nuevo superclásico, que tendrá un operativo de seguridad de más de 1.500 efectivos policiales, no hay formaciones definidas. Es que River y Boca aún mantienen las incógnitas en el once y a partir de hoy, con prácticas más específicas, se podrá comenzar a dilucidar la historia de los equipos que se medirán en Núñez el domingo a partir de las 17 horas.

Por el lado del anfitrión, Martín Demichelis tendría definido nueve nombres de once. Los que tienen muchas chances de estar desde el inicio son Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Nacho Fernández, Claudio Echeverri, quien jugaría su único Superclásico en casa porque a fin de año se irá al Manchester City y tiene todos los números para ser titular, Esequiel Barco y Facundo Colidio. A ellos se le sumarán dos futbolistas más. Uno será un volante, pero podrían ser dos si Demichelis opta por salir con Colidio como el único punta, o bien podría incluir a un delantero para que lo acompañe. En el primer caso, la opción es que sigan en el eje Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro. En este caso, Barco iría como atacante.

Mientras que en el xeneize, Diego Martínez diagramó un ensayo formal pero sorprendió. ¿Por qué? Es que paró dos equipos, a priori, mezclados. Si bien en el primer once estuvo Chiquito Romero y lo que en principio sería la defensa titular (al menos la que viene jugando con más frecuencia), lo llamativo pasó tanto por el medio como por la delantera, dado que no estuvieron los habituales fijos salvo Kevin Zenón. Por ejemplo, los dos puntas fueron Luca Langoni y Darío Benedetto, mientras que del otro lado compartieron dupla Miguel Merentiel y Edinson Cavani, los que en verdad tienen más chances de jugar juntos en Núñez. Igualmente, el probable once inicial sería: Romero; Blondel, Lema, Figal, Blanco; Advíncula, Campuzano Fernández, Medina; Cavani, Merentiel.

Cónclave de Román, Chiqui y Villarroel

En la previa al Superclásico entre River y Boca, hubo una reunión de autoridades de cada uno de los clubes y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Por el lado del Xeneize estuvo el presidente Juan Román Riquelme y por el lado del Millonario lo hizo el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel. También asistieron los árbitros de cada derby.