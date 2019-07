Aval. Claudio Tapia, Lionel Scaloni y Messi, juntos en la previa a la Copa América. El torneo en Brasil le permitió al entrenador de 41 años continuar en su cargo de forma definitiva.

Lo que era una breve pasantía, luego se convirtió en interinato y ahora todo apunta a que será sin fecha de vencimiento marcada. Se trata de la estadía de Lionel Scaloni (41 años) como entrenador de la Selección argentina mayor de fútbol. Luego del tercer puesto en la Copa América de Brasil, el técnico quedó bien parado y por eso se confirmará en las próximas jornadas que estará en esa posición para buscar clasificar a la albiceleste al Mundial de "Qatar 2022" cuando empiecen las Eliminatorias el próximo año. Ya se sabía que continuaría hasta fin de año que es cuando expira su contrato.

Pero luego del cónclave entre el director de Selecciones Nacionales, César Menotti, y el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, su continuidad es un hecho: "Era lo que correspondía y hubo acuerdo. La verdad es que encontré una gran predisposición en Tapia para encarar el proyecto de las selecciones nacionales y avanzar claramente en esa dirección", sostuvo Menotti. A favor de Scaloni jugó que la Selección evolucionó en su rendimiento durante la Copa América, que se mostró una renovación con la aparición de jugadores como Paredes y De Paul y sobre todo el apoyo de algunos futbolistas, como Lionel Messi.

"Este grupo ama a la Selección, quiere estar. Hay futuro. Hay una base grande. Ojalá se lo respete y no se le dé desde el vamos. No sería justo. Que sigan", afirmó en Brasil el propio Messi quien agregó que "me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar de algún lado lo voy a hacer. Hay un lindo grupo. Si puedo ayudar y acompañar, lo haré". Ante la negativa de Simeone, Pochettino y sabiendo que Gallardo es muy difícil que llegue, Menotti y Tapia ya decidieron con quién buscar ir al próximo Mundial.

Scaloni fue confirmado como DT de la Mayor para las Eliminatorias.

