En una emotiva conferencia de prensa, esta mañana el delantero argentino Sergio Agüero anunció que se retira del fútbol. 'Kun', que fichó por el Barcelona en mayo pasado, puso punto final a su carrera tras 18 años como futbolista profesional debido a la arritmia que sufrió en octubre.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Son momentos muy duros pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud por el problema que tuve hace un mes", señaló.

“Tomé esta decisión por lo que pasó hace un mes y pico. Los médicos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días, una semana, pero quería contarles que hice todo lo posible para saber si había una esperanza, pero no había mucho”, manifestó.

“Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien", añadió.

Y agregó: "A la gente del Barca, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Me trataron muy bien, a la gente también. A la Selección Argentina también, que es lo que más amo. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer”.

A Sergio Agüero lo acompañaron el presidente de Barcelona Joan Laporta y jugadores del plantel azulgrana. Además llegaron desde Inglaterra Pep Guardiola y Txiki Beguiristain, quienes en Manchester City disfrutaron del fútbol del argentino de 33 años.

Como se sabe, Agüero sufrió el 30 de octubre una descompensación en el partido entre Barcelona y Alavés por LaLiga Santander. El exjugador del City e Independiente se retiró de la cancha tomándose el pecho. Ese fue su último partido.