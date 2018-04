Con el alma. Claudio Spinelli grita su gol, el sexto en San Martín, luego de los dos partidos en los que no pudo estar por decisión de la dirigencia. El delantero demostró que es clave para el equipo y que está en su mejor momento.

Claudio Spinelli estuvo marginado por la dirigencia de los dos partidos anteriores por un tema contractual (se le vence el contrato al finalizar el torneo) del que los dirigentes optaron por no aclarar nunca y que incluso ayer su presidente se llamó al silencio ante la consulta de los periodistas. No obstante, en la semana hubo un aparente acuerdo sobre el futuro del jugador y el dirigente autorizó a que Coyette lo utilizará. El DT lo puso de titular y Spinelli demostró que ni las dos semanas que estuvo sin hacer fútbol fueron un impedimento para seguir con su racha goleadora, ya que a los 10" del primer tiempo anotó el gol de San Martín.



Gol que le permitió ser el máximo artillero del equipo con 6 tantos, para un festejó eterno, primero señalando el sector de la platea donde se ubican los dirigentes y luego para gritarlo de frente a la popular.



"Estoy feliz de volver a jugar, de hacer un gol, porque fueron 15 días sin hacer fútbol hasta que Gastón (Coyette) me dijo que podía jugar, por eso fue grande el desahogo", destacó Spinelli.