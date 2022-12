Se viene la definición del campeonato del TC y el TC Pista en San Juan y este fin de semana le bajarán el telón a la temporada. Pero además del cierre del año, para los pilotos también son tiempos de proyectar lo que viene y hay dos realidades entre los representantes sanjuaninos, Facundo Della Motta en la divisional principal, y Tobías Martínez en la telonera. Mientras que Della Motta anunció que continuará en el TC con su actual Dodge, Martínez adelantó que tiene más dudas que certezas, aunque su principal objetivo es seguir en el TC Pista y con otra marca de auto.

Facundo, a quien este año los comisarios deportivos de la ACTC lo despojaron de su primer triunfo tras una sanción polémica en Paraná, seguirá en el equipo A&P Competición con la Dodge número 44. "Desde que corro en TC es la primera vez que repito equipo de una temporada a otra y eso es importante porque evito un periodo de adaptación. Si bien proyectamos armar un auto nuevo, vamos a comenzar el 2023 con el mismo coche y el mismo staff técnico, con el extra de tener todo un año de experiencia juntos", dijo Della Motta. El piloto, por su parte, también se mostró entusiasmado con la presentación de este fin de semana. "Siempre es especial correr en casa, lo disfruto mucho", apuntó Facundo, quien en la fecha de agosto en el Villicum terminó 14to tras una falla mecánica cuando venía con posibilidades de aspirar a un top 5.

En cuanto a Tobías Martínez, quien viene realizando la escalera de ascenso al TC y en 2022 saltó al TC Pista, que es el penúltimo escalón, el futuro es incierto. "No tengo nada asegurado. Estoy trabajando para seguir, pero el panorama está complicado. En caso de continuar en la categoría, no descarto poder cambiar de equipo y de marca", adelantó el piloto del Chevrolet #107 de Las Toscas Racing.

En la actual temporada, Tobías tuvo una campaña irregular, con buenos resultados parciales que al final de cada fecha no terminaban de cerrarse. "Fue un año que podría haber sido más positivo, en el que dimos todo pero por falta de suerte o roturas no se dio lo que buscábamos. También es cierto que la marca no fue favorecida: Chevrolet en todo el 2022 sólo pudo conseguir tres podios, tres terceros puestos; uno de los cuales lo logré yo. Por eso la evaluación de cambiar de marca", expresó.

Clasifica Naranjo en la F3

La actividad en el Villicum comenzará hoy con la salida a pista de la F3 Metropolitana, con la presencia del sanjuanino Joaquín Naranjo, quien sigue sumando kilómetros y experiencia. De acuerdo al cronograma, desde las 9 habrá entrenamientos, distribuidos en tres tandas. Pero sin dudas que lo más importante hoy será la clasificación para la primera de las dos carreras del fin de semana. Se desarrollará entre las 14,15 y 14,45 y armará la grilla para la Final A, que será mañana a las 15. Mañana también se disputará la clasificación para la Final B, prevista para el domingo.

Rally Argentino: Pastén va por el título

Hoy se pondrá en marcha el Rally Ciudad de Villa Dolores, la 10ma y última fecha del Rally Argentino. La gran final de la temporada otorgará puntaje extra, lo que permitirá que cuatro categorías y dos copas coronen a 10 nuevos campeones este fin de semana.

Entre los aspirantes está el sanjuanino Gastón Pastén (VW) en la categoría RC-MR. El pocitano lidera el campeonato sólo medio punto por delante de Leandro Bonnin (Citroen), por lo que quien logre terminar por delante será quien se lleve el título a casa. El último sanjuanino campeón argentino de rally fue Lino Sisterna en 1999.