Talleres de Córdoba volvió esta tarde al triunfo al superar con claridad a Godoy Cruz de Mendoza, 3 a 1, en el estadio Mario Alberto Kempes ante unas 35.000 personas, en encuentro válido por la 24ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El colombiano Diego Valoyes abrió la cuenta par el local a los 15 minutos del primer tiempo, empató transitoriamente para el "Tomba" Tomás Badaloni (20m. PT), mientras que a los 45 minutos de esa etapa inicial Matías Godoy, de penal, le dio nuevamente la ventaja a la "T", que completó la cuenta en el complemento con un tanto del juvenil Gonzalo Álvez (11m.)



El elenco de Javier Gandolfi volvió a triunfo luego de dos derrotas en fila, y busca afianzar su juego para llegar confiado al encuentro de semifinales de Copa Argentina ante Banfield, ya que en esta LPF tuvo un rendimiento irregular y quedó muy lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales.



Ahora el club de Barrio Jardín suma 28 puntos en el certamen y engrosa su promedio, pensando en no tener problemas, de cara a las próximas temporadas.



Para el conjunto mendocino significó su séptimo encuentro seguido sin victorias, racha negativa que le impidió seguir en los primeros lugares luego de un muy buen arranque de certamen. El conjunto 'bodeguero' se mantiene con 34 puntos en la décima colocación, en tanto que le resta sumar apenas una unidad para asegurar su permanencia en la categoría.



Fue bien intenso el juego en el arranque, con ambos conjuntos buscando el arco rival y con el mediocampo como zona de tránsito del balón.



Hasta que Godoy encontró con un pase largo a Valoyes, quien con su característica velocidad dejó atrás en la carrera a José Canale y -tras pisar el área- definió con un tiro cruzado por bajo para vencer al arquero Diego Rodríguez, y así marcar la apertura del marcador.



En un córner desde el sector de su ataque, el "Tomba" encontró rápidamente la igualdad con el cabezazo de Badaloni, que ganó con claridad en el área chica y acomodó la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Guido Herrera



Se iba la primera mitad y la "T" se puso otra vez arriba con el penal ejecutado muy bien por Godoy. Antes, el árbitro Nazareno Arasa recurrió al VAR para conceder la pena máxima a favor del local, ya que el volante Tomás Castro Ponce había tocado la pelota con la mano en el área.



Bajó la intensidad del juego en el segundo período y Talleres se resguardó más cerca de su arco. El equipo local juntó líneas para hacer más compacto al equipo, con el elenco mendocino volcado al ataque en busca del empate.



Ese panorama le favoreció al local, ya que se abrían huecos para las corridas de Valoyes, y así fue el colombiano el que ganó nuevamente en velocidad, y esta vez cedió un muy buen pase para el ingresado Álvez, que marcó por detrás de los defensores y con el arco a disposición.



Se cerró bien el local en el último pasaje del juego, se defendió con la tenencia de balón, y apostó a su mejor opción de ataque, la velocidad de Valoyes, que siguió inquietando con sus corridas.



El equipo de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez no tuvo argumentos para vulnerar la sólida defensa cordobesa, y a pesar de buscar alternativas con los cambios, no encontró los caminos para descontar.



El próximo jueves Talleres visitará a Vélez en la continuidad de la LPF, mientras que Godoy Cruz será local ese día ante Argentinos Juniors a la espera de volver al triunfo.