Tras la suspensión del partido amistoso entre Argentina e Israel, por las reiteradas críticas y el repudio generalizado de la comunidad palestina, Claudio Tapia dio esta mañana un comunicado en el hotel Princesa Sofía de Barcelona para explicar los motivos.





"Tomamos la decisión de no viajar a jugar con Israel. Le pedimos disculpas a los israelíes que sacaron entradas y a los chicos que iban a ser parte de las acciones que iban a llevarse a cabo para contribuir con la paz", comenzó el presidente de la AFA.





Luego, Tapia puntualizó: "El fútbol tiene que ser entendido como un deporte que empieza y termina dentro de un campo de juego y no tiene nada que ver con la violencia. Los que piensan y nos tratan de ignorantes nos subestiman. Hace 70 años que se viven estas situaciones. Lo que pasó en las últimas 72 horas, las acciones y amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar al decisión de no viajar. Mi responsabilidad es la de bregar por la salud y la seguridad de toda la delegación y desde mi función tomé esta decisión. Me gustaría que a partir de este momento todos tomen esta decisión como un aporte a la paz mundial".

Fuente: TyC