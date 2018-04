Siempre polémico. Juan Carlos Crespi, cercano a la dirigencia de Boca, y su gesto cuando le preguntaron "si se jugaba el partido".

El árbitro Facundo Tello afirmó ayer que "no me presionó nadie para tomar la decisión" de suspender el partido entre Gimnasia y Boca, a raíz de la lluvia desatada en la ciudad de La Plata durante la madrugada.



El juez, próximo a cumplir 37 años, admitió que "la cantidad de agua aumentó desde una salida (de inspección del estado del campo de juego) a otra", lo que justificó su posterior decisión de interrumpirlo, expresó en el programa radial "SuperMitre Deportivo".



También el árbitro nacido en Bahía Blanca sostuvo que "preferiría ser criticado por suspenderlo, que por comenzarlo y no poderlo seguir", subrayó.



Además Tello resaltó el "apoyo" del ex árbitro internacional y actual director de Arbitraje Nacional de la AFA, Horacio Elizondo, que respaldó su decisión.



Por último, el árbitro manifestó que el mediocampista de Gimnasia, Fabián Rinaudo se "enojó" por la medida, "porque tuvo una charla con la gente de la Aprevide y pensó que ellos habían tomado la decisión de no jugar el partido", remarcó



Alimentando la polémica de si Tello estuvo influenciado, justamente un exdirigente del xeneize, Juan Carlos Crespi, estuvo en el vestuario del árbitro y fue tomado por la transmisión de TNT cuando guiñó el ojo ante la consulta de la prensa si "se jugaba el partido". Se trata de otra polémica reacción de Crespi, tal cual había ocurrido durante el sorteo para el Mundial 2014 cuando hizo un gesto entendiendo que Julio Grondona (presidente entonces de AFA) tuvo que ver en el grupo "accesible" que le tocó a la albiceleste en la fase inicial.



Enfurecido



El capitán de Gimnasia, Fabián Rinaudo, demostró toda su bronca por la suspensión. Luego de estar reunido en el vestuario con el árbitro Tello, salió y golpeó fuertemente con su puño una puerta.



Otra suspensión



Apuntando a que el público no fuera a la cancha, siete horas antes de comenzar el partido entre Racing y Arsenal, la AFA confirmó la suspensión del encuentro en Avellaneda por el temporal.