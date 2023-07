Con un auto más pesado (carga lastre por las dos victorias en la temporada), Tobías Martínez (Chevrolet) estuvo a una décima de conseguir la pole position en el TC Pista. Se la arrebató en la última vuelta de clasificación Jeremías Olmedo, quien tiene un coche más liviano y quien reconoció que se colocó detrás del sanjuanino pues era la referencia más veloz que podía tener en el Circuito San Juan Villicum. No obstante, Martínez hoy largará primero en la segunda serie e intentará asegurarse un lugar en la primera fila de la final del TC Pista, prevista a las 11,45.

Martínez, líder del campeonato en la divisional y ya clasificado a la etapa que definirá al mejor de la temporada, fue el mejor en el segundo entrenamiento y luego lideró momentáneamente la clasificación con un registro de 1m42s785.

Sin embargo, cuando ya había cerrado su giro más veloz, apareció Olmedo (Ford) y por 126 milésimas se quedó con el primer puesto en la clasificación. El top 5 lo completaron Rodrigo Lugón, Facundo Chapur y Mario Valle.

De vuelta. Tras casi dos años alejado de las categorías nacionales, Gabriel Da Rold volvió a las pistas y hoy intentará subir al podio en la SpeedAgro Racing.

"Se me escapó la pole por muy poco, pero de mis rivales en la lucha por el campeonato, Olmedo es el único que aún no ganó y por eso tiene un auto sin lastre, más liviano. Por eso estoy conforme con la clasificación y mañana (por hoy) voy a tratar de hacer una serie lo más rápida posible. Luego, si logro largar en primera fila, en la final reconozco que será muy difícil salir a correrlo a Olmedo, pero lo intentaré. No voy a especular nada, voy a salir a ganar", aseguró el sanjuanino.

Tobías es líder del TC Pista con 294 puntos, escoltado por Agustín Martínez (276,5), Rodrigo Lugón (249), Jeremías Olmedo (238) y Facundo Chapur (235).

Da Rold larga 5to en la SpeedAgro

El piloto Gabriel Da Rold no corría desde 2021, cuando el Top Race Series se presentó en el autódromo Villicum. Su reencuentro con la velocidad se dio ayer con los entrenamientos y clasificación de la SpeedAgro Racing, la monomarca que acompaña al TC. El sanjuanino se ubicó quinto en la sesión clasificatoria, por lo largará desde la final desde la tercera fila.

"No quedé conforme con la clasificación porque me taparon dos veces durante mi vuelta rápida. No pude hacer un giro limpio, pese a tener problemas de freno. En carrera intentaré remontar", dijo Da Rold, quien registró 2m04s678 y quedó a 1s472 del poleman, Dino Di Palma.