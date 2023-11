Corrió al límite y buscó la carrera cuando tuvo chances, pero cuando se dio cuenta que no valía la pena arriesgar más de la cuenta entonces pensó en el campeonato. Tobías Martínez (Chevrolet) salió segundo ayer en la final de Toay y no le alcanzó para coronarse, pero dejó pendiente la definición del título para San Juan, en la última fecha del TC Pista. No obstante, el piloto sanjuanino logró otro objetivo ayer ya que se aseguró el ascenso al Turismo Carretera en 2024.

Martínez, líder de la Copa de Plata, necesitaba terminar por delante de Agustín Martínez (Ford), su escolta en el campeonato, pero el "Gurisito" estuvo intratable y se quedó con la victoria. El sanjuanino buscó pasar adelante en cada reinicio de carrera y en la tercera ocasión estuvo a punto de lograrlo, pero su rival defendió bien la posición. Luego, Tobías optó por sumar los puntos del podio.

"Agustín tenía mucha velocidad al final de la recta, por lo que era complicado superarlo. Lo importante fue que me llevé buenos puntos para el campeonato, para tratar de definir en San Juan", dijo Tobías, quien ahora acumula 218 unidades en la Copa de Plata. El entrerriano, en tanto, con la pole, la serie y la final que ganó en Toay ahora tiene 150,5. Es decir, entre ambos hay 67,5 puntos, cuando para la carrera del Villicum, el 2 y 3 de diciembre, habrá en juego 70,5.

Es decir, Tobías eventualmente podría asegurarse el campeonato el día sábado, ya que entre la clasificación y serie habrá 10,5 unidades disponibles (la última fecha entregará puntaje y medio).

Tobías suma 6 victorias en finales (9 podios) y 6 en series, además de 5 pole position en TC Pista.

Por su parte, además de estar a un paso del título, el sanjuanino ayer se aseguró el ascenso al TC. En el campeonato anual tiene 530 puntos contra 471 de Agustín Martínez y 429 de Jeremías Olmedo. Esto implica que en caso de no alcanzar la corona quedará como subcampeón de la temporada, lo que en términos de reglamento representa ni más ni menos que acceder a una de las dos plazas del TC en 2024.

"Cuando empecé a correr, llegar al TC era lo máximo y por eso siento que concreté un sueño. Además, voy a poder compartir pista con Christian Ledesma, mi ídolo, quien dentro del equipo me ayudó en las categorías de ACTC. Realmente estoy feliz", aseguró Tobías, quien en su tierra buscará cerrar una enorme temporada en el TC Pista, en la que ganó nada menos que seis finales.

Susto por el choque de Mulet

El platense Leandro Mulet (Dodge) se despistó en la curva previa al "Tobogán" durante la primera vuelta de una de las series del TC y golpeó con la parte trasera contra los muros de contención, destruyendo gran parte de la estructura de su auto. El experimentado piloto fue asistido rápidamente y luego trasladado al hospital René Favaloro de la ciudad de Santa Rosa para realizarle los estudios necesarios. "Leandro está bien. Tuvo un golpe a la altura del cuello, extraño porque tenía bien colocado el «hans». El auto llegó con mucha velocidad arriba y golpeó contra el muro», informó el médico Rodolfo Balinotti (ACTC) en el sitio web Campeones.

BUENA CARRERA DEL TC

Ganó Todino; Della Motta, 32do.

Germán Todino (Dodge), oriundo de la ciudad de Rivera, se quedó con la carrera final del TC, por la cuarta fecha de la Copa de Oro de la categoría. El 'Gaucho' bonaerense, con apenas 23 años, supo esperar el momento adecuado, en la última vuelta, para arrebatarle el liderazgo y triunfo al de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco (Dodge), quien parecía encaminarse a un fin de semana perfecto, luego de haber concretado la pole position y haber triunfado en la primera serie del domingo. A su vez, el sanjuanino Facundo Della Motta (Ford) se ubicó 32do en la final, a 38s183/1000 del vencedor.

La maniobra decisiva para el ganador se produjo a falta de dos curvas para el cierre de la competencia, cuando el piloto de Rivera sacó provecho de una mejor aceleración de su máquina, después de que el Dodge de Trucco se desacomodara ligeramente.

Sin embargo, Todino obtuvo su tercer éxito en la temporada 2023, lo que le permite todavía albergar una ligera esperanza de pelear por el título, que se definirá en la última prueba del año en El Villicum (San Juan) el domingo 3 de diciembre.

El pibe de Rivera completó las 30 vueltas del recorrido al trazado de 4.148 metros de extensión, en un tiempo de 41m40s736/1000.

Trucco, quien no pudo ganar todavía en 195 presentaciones en el TC (acumula 7 segundos puestos y 8 terceros), llegó segundo, después de haber comandado durante casi todo el desarrollo, a 339 milésimas.

El uruguayo Marcos Landa (Torino) protagonizó una espectacular remontada y avanzó desde la 20ma. colocación para arribar en el último escalón del podio, a 6s. 841/1000.