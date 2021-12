A la medianoche y después de gozar la goleada a Central Córdoba de Santiago del Estero por 8 a 1, el hincha de Boca celebró su día en la Bombonera en una fiesta que duró hasta la madrugada, en la que se condecoró al plantel campeón de la Copa Argentina, al equipo de fútbol femenino que ganó la Supercopa y a la Reserva que obtuvo el torneo de Liga de esa categoría.



Cuando el reloj marcó las 0.00 estallaron los 50 mil hinchas ubicados en el estadio Alberto J. Armando mientras se atronaban los fuegos artificiales y distintas bandas musicales acompañaban desde los altoparlantes a la enfervorizada multitud.



Como siempre en cada celebración, el mayor destinatario de los cantos fue River, el adversario de toda la vida, al que se le recordó su paso por la segunda división en la temporada 2011/12. "El que no salta se fue a la B", entonaron hinchas y jugadores.



Esta vez la fiesta fue completa porque nunca había pasado que el 12/12, convertido en tradición desde 2012, se festejara en día de partido.



No fue el Obelisco porteño el testigo de tanta pasión ni los monumentos más característicos de cada rincón del país: fue la mística Bombonera la que albergó la locura por un sentimiento popular que lleva 116 años.



Y el festejo empezó temprano, en el atardecer del sábado, cuando la Reserva campeona goleó 7-0 a Central Córdoba y alzó el trofeo en la madrugada del domingo al ritmo de “vamos, vamos los pibes”.



La Quinta y la Sexta, también coronadas, saludaron a los hinchas y sus jugadores se sacaron selfies para retratar el momento único de pisar la Bombonera con público.



Las "Gladiadoras" del fútbol femenino se acoplaron a la celebración y llegaron con las camisetas puestas desde el estadio de Platense, en Vicente López, donde se coronaron campeonas al vencer a San Lorenzo por 4 a 2.



Y el plato principal fue la aplastante goleada a Central Córdoba por 8 a 1. La última victoria de Boca marcando 8 o más goles había sido el 9 a 0 ante Puerto Comercial de Bahía Blanca por el torneo Nacional de 1974.



En el medio de la locura sonó el grito de "Riquelme, Riquelme", que se inició desde la general Sur y solamente no fue acompañado por el sector donde estaba ubicada La 12, en la primera bandeja de la general Norte.



Fue la primera ovación generalizada que recibió el ídolo desde que se convirtió vicepresidente segundo, el 8 de diciembre del 2019, cuando la fórmula Jorge Ameal-Mario Pergolini ganó las elecciones en el club.



Carlos Izquierdoz, capitán y referente del plantel, tomó el micrófono y le habló a la multitud: "Boca está encima de todo. Boca está de fiesta", dijo el "Cali" mientras era bañado por espuma de nieve por parte de sus compañeros.



En el final, pasadas las 2 de la madrugada, se escuchaba la voz de Rodrigo desde los altoparlantes entonando aquello de "En una villa nació, fue deseo de Dios.." y el "Diego, Diego" fue cantando por todos, era el broche esperado.



El día del hincha de Boca se decretó el 12 de diciembre del 2012 cuando una multitud rodeó el Obelisco y distintas plazas de todo el país para celebrar esa casualidad numérica del 12-12-12.



El año pasado, debido a la pandemia, los festejos no fueron presenciales y la fecha se celebró a través de las redes sociales.