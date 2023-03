Con tres partidos se iniciará hoy la séptima fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Desde las 15.00, en Cuarta, y 17.30 en Primera División, se medirán: Marquesado y López Peláez, en cancha de los del 'Far West'; San Lorenzo, recibirá en Ullum a Trinidad; y Sportivo 9 de Julio será local del Sportivo Rivadavia.

De ganar los ulluneros, únicos de los que integran el lote de cinco equipos que comparten la segunda colocación, con 13 puntos, a dos unidades del líder Sportivo Desamparados; pasarían a liderar la tabla de posiciones. Los 'Puyutanos', por su parte, recibirán mañana a Colón Junior, en partido que se iniciará a las 20.15. La fecha se completará con otros cinco encuentros mañana: San Martín vs. Unión (a las 11.30), Juventud Unida vs. Villa Obrera; Recabarren vs. Atenas; Aberastain vs. Carpintería; Alianza vs. Juventud Zondina (a las 17.30). Y uno el martes: Peñarol vs. Del Bono.