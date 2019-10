Vuelve. Nicolás Sánchez será el apertura de Los Pumas, luego de haber quedado afuera del equipo en los anteriores dos juegos.

Los Pumas ya no tienen chances de meterse en los cuartos de final del Mundial en Japón, pero mañana (1.45 horas por ESPN) se jugarán mucho más que una buena despedida contra Estados Unidos. Es que el combinado de Mario Ledesma se despide del Grupo C y una victoria le permitirá ubicarse tercero en esta fase, con lo que se asegurará su boleto al Mundial dentro de cuatro años en Francia.



No es poco, más allá de sentir que el fracaso en este certamen aún está muy fresco.



Luego de la caída ante Inglaterra, Argentina quedó afuera de los ocho mejores. De ahí la frase de Ledesma en la conferencia de prensa con su "el próximo Mundial se empezó a jugar hoy".



Desde mañana seguramente esa frase tomará forma ya que un triunfo, le evitará a Los Pumas, sea con Ledesma o no en el banco de suplentes, disputar una clasificación.



Para este cruce ante los norteamericanos, que también ya están fuera de carrera, el coach realizará nueve modificaciones respecto al 39-10 con la Rosa.



Se destaca el regreso para ser apertura de Nicolás Sánchez, uno de los rugbiers emblemas en la gestión de Ledesma y que solo disputó el primer tiempo en la derrota ante Francia. Luego, el DT lo borró y ahora tendrá su regreso.



De esta manera habrá seis jugadores que debutarán en este mundial: Leguizamón, Bruni, Mallía, Tuculet, Pieretto y Bertranou, y quedará sólo uno sin participar en este mundial - el hooker Santiago Socino - de los 32 convocados por Ledesma a Japón. Se viene el último capítulo del Mundial y Los Pumas van por un boleto que tiene mucho valor, aunque hoy el dolor sea lo que prevalezca.

Los Pumas no quedaban afuera en una primera fase desde 2003.

Cuatro partidos

El segunda línea de Los Pumas argentinos Tomás Lavanini fue suspendido por cuatro partidos ayer, luego de ser expulsado ante Inglaterra por un tackle alto contra el capitán Owen Farrell. Lavanini vio la roja en la primera parte del partido que Los Pumas perdieron el domingo contra Inglaterra 39-10 y que, tras la victoria de Francia ante Tonga, significó su eliminación. El jugador de 26 años se presentó ayer ante un tribunal independiente. Admitió una falta intencional y que la acción merecía la roja. Asimismo, por sus antecedentes no podría verse beneficiado por un descuento del 50% en la totalidad de la pena (seis juegos).