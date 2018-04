Afuera. Ardente le dio con cara interna de su pie derecho y la pelota se elevó por encima del travesaño. "Quise cambiar y me salió mal", contó luego

Los goles de Luis Ardente de penal ya eran una constante en San Martín. Desde el año pasado que el arquero y capitán se hizo cargo de ejecutarlos y tenía pura efectividad. Pero ayer su racha se cortó en el noveno que ejecutó. Así, erró el primero de su carrera, que parecía impensado porque estaba derecho y cada vez con mayor precisión. Luego, admitió que le pegó mal, que cambió la dirección de la pelota en el mismo momento que la impactó y que de haberlo convertido "nos podría haber dado el triunfo".



Incluso cuando regresó a su arco tras malograr el penal, los hinchas lo ovacionaron, porque Ardente siempre es figura. Y ayer no fue la excepción, porque así como tuvo el tanto del triunfo, sacó cuatro pelotas muy complicados que hubiesen provocado la derrota.



"El penal nos podría haber dado el triunfo en un partido difícil ante un gran rival, pero tuve la mala suerte de errarlo", destacó Luis, quien, luego confesó el por qué su disparo se fue por encima del travesaño: "Vi que (Esteban Andrada) se tiró para el lado donde tenía pensado patear, quise cambiar y le pegue mal, siempre hay una primera vez y esta vez me tocó. Quise mover el pie justo antes de pegarle y le di mal. Tuve la oportunidad de definirlo y me lamentó por eso".



Por primera vez en los nueve penales que remató no anotó. Esta vez el duelo quedó para su colega Andrada, que con su 1,93 de altura pareció achicarle el arco a Ardente, que buscó definir arriba, al ángulo izquierdo del arquero Granate con la cara interna de su pie derecho, pero se perdió por arriba del horizontal.



Y si bien falló desde los 12 pasos, en su arco volvió a lucirse y salvó a San Martín de la derrota con cuatro intervenciones enormes. La primera fue a los 6 del primer tiempo, al contener abajo el frentazo de García Guerreño. Luego, a los 38", cuando el "Laucha" Acosta envió el centro para el tremendo cabezazo de Moreno que, con una enorme tapada, sacó al tiro de esquina.



Las siguientes fueron en el complemento. Sobre los 18", Acosta disparó en el área chica y el arquero la sacó con su rostro. Y la restante se dio a los 35" cuando se la jugó, se le tiró a los pies a Moreno y salvó el arco.





Protagonistas

GONZALO PRÓSPERI - Defensor de San Martín

"Habíamos arrancado bien el partido y llegamos al gol con claridad y atacando. No obstante, nos empataron y a partir de ahí se nos hizo otro partido, que fue muy difícil para nosotros y encima lento por el clima. Creo que el empate estuvo bien".

FACUNDO BARCELO - Delantero de San Martín

"Nos faltó más tranquilidad para sacar el partido a nuestro favor porque llegamos mal en el último toque y nos costó convertir. Ahora tenemos que pensar en el clásico (ante Godoy Cruz) que es uno de los objetivos y por eso vamos a ir a buscar el triunfo".