Con el último punto para la victoria sobre Monteros Voley, ayer en el complejo La Superiora, UPCN San Juan Voley le puso el broche a una extensa pretemporada y quedó listo para el primer desafío 2022/23, que será la Supercopa en Mar del Plata, el 22 y 23 de octubre. Sin que le afecte el peso de ser siempre candidato, este cuadrangular será el primer torneo de la temporada y estará reservado para los mejores de la Liga Argentina pasada. En la previa, el entrenador Fabián Armoa, al frente de UPCN en todos los títulos ganados por Los Cóndores, realizó un balance de la preparación, no le escapó a la presión de dirigir un equipo obligado a ganar constantemente y, sin pelos en la lengua, se mostró en desacuerdo con el formato de la Supercopa.

-UPCN ganó sus amistosos de pretemporada, ¿qué evaluación realiza?

-Fuimos levantando el nivel a medida que sumábamos partidos, tanto nosotros como los rivales. Fueron partidos como para ir acomodándonos en la cancha y sacando conclusiones, pocas de momento porque hay que seguir jugando, pero en el balance general lo hicimos bien y en buen ritmo. Con respecto a los dos partidos contra Monteros, ambos equipos jugamos bien y siento que fue positivo como cierre de la pretemporada.

-¿Cómo cree que será la Supercopa, justamente para abrir la temporada?

-Desconozco por qué le dieron formato de cuadrangular. La Supercopa debería ser un partido entre el campeón de la Copa Aclav y el campeón de la Liga, pero lo hicieron torneo y con cuatro equipos. Realmente, no sé por qué decidieron que sea así.

-¿Qué es lo que no le gusta?

-Es demasiado viaje para lo que es. Tenemos que hacer más de 3.000 kilómetros a Mar del Plata y volver, gastando mucho dinero por esto de que se juega de a cuatro equipos. Siento que la Supercopa no me representa para nada y que si me pongo a pensar mucho me da fastidio ir. No obstante, para nosotros es un objetivo más que debemos alcanzar y por eso jugaremos al nivel más alto porque queremos dar la vuelta olímpica.

-¿Pesa la presión por ganar constantemente?

-Para nada. UPCN busca ser campeón siempre.

-La Liga Argentina será más extensa ahora, con 12 equipos después de 10 años. ¿Qué análisis previo hace?

-La Liga siempre es difícil porque hay buenos equipos, con buenos jugadores, muchos de los cuales buscan siempre la pelota; y eso es muy importante. Por supuesto que hay algunos planteles mejor armados que otros, pero creo que la Liga a va a ser muy disputada, como habitualmente sucede.

¿Cuánto más crece la exigencia para disputar los Tour, este formato de competencia con todos los equipos jugando a diario en una misma sede?

-No jugar de local y ser casi siempre visitante es un condimento. Puede tener su aspecto positivo, pero para nosotros es durísimo porque hay que viajar todo el tiempo, sin dudas que los equipos del interior salimos perjudicados en ese sentido. Pero estamos listos para el desafío y ganar la Liga Argentina es nuestro gran objetivo.

Dos victorias ante Monteros Voley

UPCN disputó entre el lunes y ayer sus dos últimos amistosos de pretemporada y fue ante Monteros Voley, de Tucumán. En ambos partidos, disputados en La Superiora, hubo triunfo de los sanjuaninos. En el primero, los equipos jugaron a cinco sets y UPCN se impuso en todos. Y ayer, lo hicieron a cuatro parciales y también el conjunto sanjuanino los ganó (el opuesto brasileño Gabriel Santos fue máximo anotador con 20 y 16 puntos). Previamente, Los Cóndores habían jugado ante Córdoba Vóley, con dos triunfos.

Cómo se jugará la Supercopa

Esta edición de la Supercopa reeditará el formato de su competencia anterior, con los cuatro mejores equipos del ciclo previo en acción: UPCN con la chapa de campeón de la Liga, Ciudad como defensor del título en la Supercopa y subcampeón de Liga, y Policial y Once Unidos que completan la elite de los cuatro mejores en la principal competencia nacional. El equipo formoseño es además el último campeón de la Copa Aclav Argentina, por lo que el certamen juntará a los tres campeones 2021/2022.

Las semifinales del sábado 22 serán Ciudad contra Policial por un lado, en la repetición de la última final de Copa que justamente fue en Mar del Plata, a las 10,30 (TyC Sports); y UPCN contra Once Unidos por el otro, a las 13 (TyC Sports Play). Los ganadores chocarán por el título en la gran final del domingo, a las 12,40 (TyC Sports). El juego por el tercer puesto será a las 13.