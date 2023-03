UPCN cumplió con lo que se había propuesto, ganar y hacerlo sin ceder sets, con la mayor diferencia de puntos posibles. Y lo hizo, con una tremenda actuación que llegó al punto de vencer al Club Murano, el campeón chileno, en apenas 65 minutos. En el cierre de la fase regular del Campeonato Sudamericano de Clubes, UPCN se impuso por 3 a 0, con parciales por demás elocuentes de su dominio: 25-11, 25-8 y 25-14. Sin embargo, no le alcanzó para clasificar a semifinales como mejor segundo, por lo que hoy jugará el reubicatorio del torneo que se disputa en Araguari, Brasil.

Es la primera vez que UPCN no accede a semifinales en el Sudamericano en sus 11 participaciones. El conjunto sanjuanino había puesto muy alta su vara, con 10 medallas acumuladas en su decena de campeonatos jugados previamente. Sin embargo, en la distribución del fixture le tocó en el Grupo C enfrentar a uno de los clubes más fuertes de Brasil, el Itambé Minas, que es actual subcampeón sudamericano, y no pudo al menos sacarle un set.

UPCN pagó caro esa derrota porque lo dejó complicado: obligado a ganarle a Murano y a esperar el resto de los resultados, especialmente el del Ciudad-Araguari, por el Grupo B. Y es que esos dos equipos, el argentino y el anfitrión, ya habían ganado sus respectivos partidos ante el débil San Martín, de Bolivia, y ambos sólo necesitaban sumar un set para dejar afuera a los sanjuaninos.

Especulaciones al margen, Ciudad (rival neto de UPCN en Argentina ) ganaba 2-0 pero Araguari le sacó el tercer set y de esa manera los dos clasificaron a semifinales, uno como primero del grupo (Ciudad) y el otro como mejor segundo.

Así, hoy las semifinales se jugarán entre Sada Cruzeiro-Araguari y Minas-Ciudad. Los finalistas se asegurarán el boleto al Mundial de Clubes, que se jugará a fin de año en India.

Preolímpico: los varones, a China y Las Panteras, a Japón

El seleccionado argentino masculino de vóleibol, medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020, buscará la clasificación a París 2024 en el Preolímpico de China, que se jugará del 30 de septiembre al 8 de octubre.

Por su parte, Las Panteras participarán en el Preolímpico de Japón, entre el 16 y el 24 de septiembre, según el sorteo de grupos que dio a conocer hoy la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB).

La Selección masculina, que dirige Marcelo Méndez, tendrá como rivales de grupo C al local China, Polonia, Países Bajos, Canadá, México, Bélgica y Bulgaria.

En cuanto al Preolímpico femenino, Las Panteras -conducidas desde este año por Daniel Castellani, sucesor de Hernán Ferraro- integrarán el grupo B con Japón, Brasil, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Puerto Rico y Perú.